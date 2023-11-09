【記者節的反思】 連資格考都要考習思想 中國媒體的出路何在？

11 月 8 日是中國記者節，中華全國新聞工作者協會（中國記協）發表了一支新曲《我的名字》，唱出了媒體工作者的使命，但對比今日中國的新聞業現況，聽來不免有些心酸。中國網民想問的是，當初那些揭露真相的記者，現在又在哪兒呢？

《我的名字》唱，「你問我，為什麼腳步不息。為追尋真理，記錄時代，守望正義。」首位揭發三聚氰胺毒奶粉事件的前東方早報記者簡光洲，追尋真理，守望正義，最後卻離開了。據傳他離職時，留下了一句話，「理想已死，我先撤了，兄弟們珍重！」

《我的名字》唱，「交出，自己，為那些值得做的事。一顆心，千萬人，吾往矣。」捅破地溝油醜聞的洛陽電視台記者李翔，2011 年遇刺身亡，雖以搶劫殺人結案，但有一說甚囂塵上，指他是因擋人財路而死於買兇殺人。雖千萬人吾往矣的精神，最後讓他交出了自己。

微博熱搜 #揭露三鹿毒奶粉的記者現在怎麼樣了，在記者節當天引起無數慨歎。民眾稱，如今正義發聲的人，似乎少了。微博用戶@鯊魚與魚表示，看看那些「腳汗酸菜、鼠頭鴨、菸頭酸奶、蘇丹紅鴨蛋、回鍋魚、硫磺枸杞、元素週期表火鍋」，食安問題連環爆，社會正需要這樣的記者哪。

中國記者不只冒著人身安全報導新聞，還得避免冒當局的大不韙。高考補教名師張雪峯在一場直播中，激動地勸阻家長勿為孩子報考新聞專業，還稱若自己孩子報考，肯定「打暈他」。由此不難看出，中國新聞業的艱難。

自由亞洲電台指出，曾披露「鐵鏈女」內幕的前媒體人趙蘭健表示，中國媒體繁榮時代已遠去。習近平 2012 年掌權後，加大收束新聞自由，如今中國媒體普遍聽從黨令，接受政府補助為其意識形態背書，新聞品質低下。當媒體無法創造價值，這行的出路在哪裡？

從今年中國全國新聞記者職業資格考的考綱，可一窺習思想如何強加於媒體產業。其中新聞基礎知識類別，竟包含了習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平關於新聞輿論工作的重要論述、黨的二十大精神等等。

根據 2023 年無國界記者組織（RSF）新聞自由指數，中國在 180 國中排名 179，只比北韓好一點。中國逮捕的記者、新聞自由捍衛者人數，全球最多，至少 114 人正遭到關押，包括直揭武漢疫情的張展、記錄反送中運動的獨立記者黃雪琴。

《我的名字》唱，「我的名字，是我的勳章。我的名字，我的理想主義。我的名字，是我的鎧甲，我的膽量底氣。」的確，在中國，要掛名報導真相，怕是真的得掂掂自己的，膽量底氣。

《我的名字》

作詞：許諾

作曲：張帥

你問我，憑什麼站在這裡

憑鞋底的泥，肩頭的霜，手裡的筆

你問我，為什麼腳步不息

為追尋真理，記錄時代，守望正義

我，相信，心底的聲音

我，執著，真相與真理

我，發聲，為那些沉默的人

我，歌頌，最平凡的暖意

我的名字，是我的勳章

我的名字，我的理想主義

我的名字，是我的鎧甲，我的膽量底氣

永遠寫在我生命裡

接過，火炬，播信仰的意義

舉起，鏡頭，見人間的美麗

交出，自己，為那些值得做的事

一顆心，千萬人，吾往矣

我的名字，是我的勳章

我的名字，我的理想主義

我的名字，是我的鎧甲，我的膽量底氣

我的名字，是我的勳章

我的名字，我的理想主義

我的名字，是我的鎧甲，我的膽量底氣

不負人民無愧時代

永遠寫在我生命裡