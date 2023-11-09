台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意

更新時間: 2023-11-09 17:18

首次發稿: 2023-11-09 15:41

李國鼎科技發展基金會今天(9日) 頒發李國鼎獎予台積電創辦人張忠謀，與張忠謀有多年交情的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳特地自美國來台，現身頒獎典禮致意。總統蔡英文今天也出席並致詞。

台積電創辦人張忠謀今天獲頒李國鼎獎時表示，他於1976年應邀來台演講，李國鼎不僅到場聽講還馬上約他一起吃飯，是「有預謀的」。李國鼎在1980年代不僅幾乎每年到張忠謀任職的德州儀器參觀，又接連邀請他來台，李國鼎主要是想把他「領到台灣」。

張忠謀今天獲頒李國鼎獎，他形容自己是以無比榮幸與謙卑心情接受。張忠謀盛讚李國鼎是非常熱心、愛國的人，也是非常清廉、好學的人，甚至到晚年還在擔心生活與住的地方。

張忠謀在發表得獎感言時，也公開分享過去與李國鼎相處的點點滴滴。

李國鼎推動台灣經濟奇蹟

張忠謀說，李國鼎推動台灣經濟奇蹟時代，兩人並不認識，直到李國鼎擔任科技政委時，兩人才有連結。

張忠謀表示，1976年他在德州儀器（TI）處於事業高峰，擔任TI全球半導體事業總經理，當時TI是很出色的公司，在半導體業高居世界第一，但張忠謀說，那時很少來台灣，一、兩年才來台灣一次，同時走遍全亞洲。

張忠謀說，他於1976年應邀來台演講，李國鼎不僅到場聽講還馬上約他一起吃飯，李國鼎是「有預謀的」，想趁機與TI建立關係。

張忠謀回憶，1980期間，李國鼎幾乎每年都到TI參觀，多由他招待，次數相當頻繁，TI員工甚至私下說「怎麼又來了！」

李國鼎於1981年又接連邀請張忠謀來台，張忠謀表示，李國鼎主要是想把他「領到台灣」。1982年李國鼎邀請他來台，並給予聘書，但當時張忠謀還有股票選擇權尚未執行而作罷。

張忠謀說，他於1985年應邀來台擔任工研院院長，在擔任院長三星期後，李國鼎找他，希望能成立半導體公司，兩人關係一直延續到1988年李國鼎退休。

中央社引述張忠謀表示，台積電晶圓代工商業模式是他的主意，營運也是由他主導，而說服政府投資台積電48%則是李國鼎。張忠謀在李國鼎基金會播放的介紹影片中說，「沒有李國鼎，也不會有台積電」。

李國鼎科技發展基金會9日頒發首屆李國鼎獎，台積電創辦人張忠謀（右）獲獎，由評審委員代表、前副總統蕭萬長（左）頒發獎牌。中央社

為傳揚故總統府資政李國鼎的時代精神，李國鼎科技發展基金會今年設立李國鼎獎，張忠謀因創立台積電，並多年代表台灣參加亞太經濟合作會議（APEC），對於台灣科技、經濟有重大貢獻，評審委員一致推選張忠謀為第一屆得主，今天舉辦頒獎典禮。

黃仁勳與張忠謀有多年深厚交情，他10月來台參加鴻海科技日活動後，今天早上再次特地自美國來台，親自出席頒獎典禮並致詞。

NVIDIA黃仁勳:

沒有台積電就不會有輝達

台積電創辦人張忠謀（左）9日獲頒首屆李國鼎獎，與他有多年交情的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（右2）與妻子Lori Huang（金髮者）特地自美國來台，現身頒獎典禮致意。左2為張忠謀妻子張淑芬。中央社

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳致詞表示，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達，並推崇張忠謀是台灣科技教父。

黃仁勳今天特地自美國來台，出席李國鼎獎頒獎典禮，向多年好友張忠謀恭喜。黃仁勳致詞時回憶與張忠謀第一次見面相當緊張，他說當時還只是30歲出頭。

黃仁勳表示，台積電為客戶製造晶片，體積非常小，且創新技術不斷突破物理學極限，台積電對輝達影響深遠，支持輝達不斷變化的需求。

黃仁勳說，輝達是建構在台積電的基礎上，輝達發明繪圖處理器（GPU），正在改變電腦運算模式，人工智慧推動的革命將會比電腦、手機和網路更大，而沒有台積電就不會有輝達。

中央社引述黃仁勳表示，與張忠謀一起工作，有如是一部傑作貝多芬第九號交響曲、歡樂頌。如果沒有台積電，今天整個世界的科技產業就不可能實現，而張忠謀是台灣科技教父。

基金會董事長王伯元在致詞中表示，張忠謀對台灣科技、經濟發展有重大貢獻，得獎實至名歸。

台積電董事長劉德音、總裁魏哲家及宏碁創辦人施振榮等多位產業界大老，今天皆出席頒獎典禮致意。

張忠謀常說: 沒有李國鼎

就沒有台積電

李國鼎科技發展基金會9日在台北舉行首屆李國鼎獎頒獎典禮，台積電創辦人張忠謀（右4）獲獎，總統蔡英文（中）與前副總統蕭萬長（左4）、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（左3）、輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（右2）等人齊聚祝福。圖右3為張忠謀妻子張淑芬、右為黃仁勳妻子Lori Huang。中央社

圖/中央社

蔡總統在典禮上致詞時打趣地說，在黃仁勳致詞後接著講話，覺得有壓力；她表示，李國鼎是經濟奇蹟的領航者，帶領台灣走過關鍵年代，確立台灣高科技政策的基礎，當國內不熟悉半導體產業時，李國鼎奔走拜訪廠商，張忠謀曾說「沒有李國鼎，就沒有台積電」，相信大家都會認同。

蔡總統指出，張忠謀是她敬重的前輩，也是請益國政的好友，對台灣高科技產業、經濟發展具備重大貢獻，2018年曾頒授「一等卿雲勳章」給張忠謀，感謝對國家貢獻，張忠謀也將再任領袖代表，出席亞太經合會（APEC）經濟領袖會議，向世界傳達台灣是有能力、可信賴的夥伴，協助台灣走向世界，也讓世界走進台灣。

蔡總統說，近年接見來自不同國家、領域的外賓，都對台灣半導體產業感興趣，因台灣具備完整生態，擁有領先全球的先進製程技術。

劉德音受訪時表示，張忠謀能夠獲獎「非常光榮」。台積電資深副總經理暨資訊安全長林錦坤、晶圓廠營運副總經理王英郎及財務長黃仁昭等多位高階主管皆出席典禮。

李國鼎科技發展基金會9日在台北舉行第一屆李國鼎獎頒獎典禮，由台積電創辦人張忠謀獲獎，鴻海集團創辦人郭台銘（中）也現身祝賀。中央社

施振榮、廣達電腦董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、鴻海創辦人郭台銘及環球晶董事長徐秀蘭等多位產業界人士也都到場致意。

徐秀蘭說，李國鼎受人尊敬，張忠謀也是是令人尊敬的業界前輩，他能夠獲獎「實至名歸」。

王伯元11月2日與媒體舉辦交流會時曾說，李國鼎在台灣50年，曾任經濟部長、財政部長、政務委員及總統府資政，在台灣經濟、科技發展扮演重要角色。

李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元表示，李國鼎不僅推動設立高雄加工出口區、科學園區、台積電、資策會，並將創投引進台灣，推動台灣由農業到工業、工業到科技兩次產業轉型。

為傳揚李國鼎精神，基金會今年設立李國鼎獎，表彰對台灣經濟、科技發展有重大貢獻者。

評審委員王伯元、前副總統蕭萬長、台達電創辦人鄭崇華、前台大校長孫震、工研院董事長李世光、前工研院院長史欽泰和律師蔡玉玲等，一致推選張忠謀為第一屆得主。

中央社2日引述李國鼎科技發展基金會董事長王伯元說，張忠謀創立台積電，並多年代表台灣參加亞太經濟合作會議（APEC），對於台灣科技、經濟有重大貢獻，得獎實至名歸。

王伯元透露，李國鼎獎沒有獎金，不過將頒發由工研院協助量身打造的獎座，邊框紋飾以「九鼎」設計，寓意「傳國寶器」，並以雷射炫彩紋為底板基礎，加以3D列印紋飾浮雕呈現，展現李國鼎獎座的精神。

王伯元說，基金會未來將持續評選對台灣經濟、科技、產業發展有重大貢獻者，頒予李國鼎獎；基金會也會常態性邀請國際人士來台出席論壇活動，讓台灣民眾了解各項前瞻產業以及與國外的連結。