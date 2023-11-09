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巴黎驚現數百「大衛之星」親俄商人幕後操刀激化反猶矛盾

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/09 11:54
巴黎街頭遭塗鴉超過250個大衛之星的標記（圖／路透社Lucien Libert）

巴黎街頭遭塗鴉超過250個大衛之星的標記（圖／路透社Lucien Libert）

法國首都巴黎上週發現了超過250顆藍色大衛之星的塗鴉，4名嫌犯已被逮捕，而幕後黑手疑為一名親俄商人，為了在以巴衝突爆發後反猶太行為激增的法國製造動亂。

巴黎檢察官貝庫（Laure Beccuau）7日表示，不排除這些大衛之星的標記，是應居住在國外的幕後黑手要求而畫下的。在檢察官給Politico的一份書面聲明中表示，電話搜索顯示，兩組作案者都與同一個第三人相關。

《世界報》援引消息來源與Europe 1指出，來自摩爾多瓦的親俄商人普里申科（Anatolii Prizenko）涉嫌主導了這些行動。而一名自稱為普里申科的男子8號也向《解放報》證實自己就是幕後黑手，並聲稱是為了「支持歐洲的猶太人」。

法國是歐洲猶太人與穆斯林人口最多的國家，總統馬克宏（Emmanuel Macron ）一直致力於緩和加薩戰爭引起的緊張局勢。

報導指出，在西方社會中以敏感問題製造分裂，是典型的俄國做法，2016年美國總統大選期間便層出不窮。法國長期以來是俄國造謠的目標國家，2017年馬克宏團隊的電子郵件在總統大選前被駭客攻擊，而調查結果指向是俄國特工所為。

根據戰略研究所研究員奧迪內特（Maxime Audinet）所說，克格勃（KGB）在20世紀50年代末就曾策畫類似的行動，在西德展示反猶太標語與納粹萬字符號，通過製造納粹捲土而來的假象來詆毀西德。

自10月7日哈瑪斯襲擊以色列以來，法國當局對國內反猶太主義情緒高漲的報導越發關注。這引起了法國猶太社區的恐懼，因過去10年來，該社區屢次成為伊斯蘭恐怖襲擊的目標，他們也呼籲總理柏納（Elisabeth Borne）確保政府「站在它們這邊」，「盡一切努力保護他們」。

歐洲2024年６月將舉行歐洲議會選舉，俄國的破壞穩定的舉動令人擔憂。馬克宏領導的文藝復興黨（Renaissance）發言人席格諾（Loïc Signor）被問及這些塗鴉與俄國干預選舉時表示，「我們不會落入俄國的陷阱，我們將談論歐洲，讓選民相信歐洲會保護他們。」

席格諾指出，俄國、莫斯科、普丁正在試圖通過利用西方國家的分裂，來轉移人們對他們侵略烏克蘭的注意力。
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