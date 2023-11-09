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疑收到兵單打擊太大 俄國網紅舞台表演崩潰倒地

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/09 11:31
俄國網紅歌手Xolidayboy（圖／Xolidayboy IG）

俄國網紅歌手Xolidayboy（圖／Xolidayboy IG）

俄烏戰爭陷泥淖，為了補充兵源，俄方徵兵令急急如律令，許多年輕男子視之如索命繩。知名的俄國網紅 Xolidayboy，疑似難以承受要上戰場的打擊，在接到兵單後，竟在一場表演中倒地昏厥。

BBC 報導，Xolidayboy 本名密納耶夫（Ivan Minayev），生於克里米亞。克里米亞半島原屬烏克蘭，2014 年遭俄國併吞，Xolidayboy 據信 2020 年移居莫斯科。Xolidayboy 以短影音平台 TikTok 起家，也是一名歌手，會化妝、塗指甲，就俄國男性而言，算是異類。

他 6 日在俄國南方一座機場收到了兵單，之後在斯塔夫羅波爾（Stavropol）演出時，竟突然倒地不起，失去意識。工作人員旋即將他送醫急救，並無生命危險。

Xolidayboy 會在社群媒體發表支持烏克蘭的影片，稱自己是烏克蘭人，批俄國吞併克里米亞後，人民生活並無改善。就在他收到兵單前幾日，俄羅斯安全網路聯盟（Safe Internet League）負責人米茲麗娜（Ekaterina Mizulina）才公開譴責他的挺烏影片。

米茲麗娜多次砲轟、威脅反戰的俄國網紅、部落客，甚至點名另一名 TikTok 名人米洛欽（Danila Milokhin）作出「恐俄」言論，應將他送去打仗。據傳米洛欽因此決定逃離俄國。

2022 年俄國進犯烏克蘭後，安全網路聯盟就曾要求俄國媒體監察機構 Roskomnadzor 封鎖部分維基百科頁面，包括指稱俄國犯下戰爭罪、布查（Bucha）大屠殺等內容。
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