衛福部鬆口人工生殖修法納代理孕母 民團籲議題脫鉤單身、女同家庭先行

現行人工生殖法修法因侵害異性夫妻者以外的生育權爭議多時，衛福部長薛瑞元8日鬆口將修法，研擬開放人工生殖受術對象適用單身女性、同性、代理孕母，預計2024年底送交行政院拍板。

現行人工生殖法僅限傳統異性夫妻方可實施人工生殖技術，已不符合當今社會多元家庭樣態與個人生育自由，侵害了單身者、異性未婚同居伴侶及同性伴侶的生育權，更遑論台灣已是同性婚姻合法化的國家。然而因牽涉倫理、人權、法律、醫學等各層面20年來各界對修法爭議不休。

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衛福部國民健康署長吳昭軍昨日指出，人工生殖法修正草案修法研擬朝4方向，包括准許單身女性使用、開放同性適用、解套代理孕母禁令，以及保障兒童最佳權利。修正草案預計明年第1或2季預告。後將收集各界意見並舉行專家會議回應外界。

人工生殖法爭議多時忽而取得重大進展，聯合報指出，薛瑞元否認與民眾黨總統參選人柯文哲推出政見將代理孕母納入人工生殖法相關。上週薛瑞元還向該報表示，代理孕母修法難凝聚共識，如今鬆口修法薛瑞元僅表示，台灣開放同婚，女性可用自己的子宮進行人工生殖，男男卻不行，該議題已無可迴避，至於相關配套措施，將在審查法案時研議討論。

然而長期關注此議題的台灣女人連線理事長黃淑英認為，將單身女性、女同家庭納入為目前共識，然而納入代理孕母為選舉考量，可能導致女性子宮商品化，也無法有效解決少子女化問題。她呼籲，代理孕母爭議多應當脫鉤處理，先讓同婚女性、單身女性可以當媽。