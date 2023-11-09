「這個世代」總部開幕　批台灣「新政治」因柯文哲成地獄梗

由立委參選人吳沛憶、苗博雅、賴品妤、曾玟學、吳崢、黃捷所組成的「這個世代」連線昨(8日) 設立聯合總部。吳沛憶說，「新政治」因柯文哲成為「地獄梗」，盼將此詞還給這個世代。

「這個世代」連線發布新聞稿指出，以太陽花學運世代為號召、跨黨派組成的「這個世代」於今年9月成立，成員除原本的民進黨立委參選人賴品妤、吳崢、吳沛憶，還有與民進黨合作參選的社會民主黨籍台北市議員苗博雅、無黨籍曾玟學，以及近日加入民進黨的立委參選人黃捷。

同時，「這個世代」連線所設立的聯合總部也於8日正式開幕。

吳沛憶表示，6名成員從太陽花學運後，帶著務實解決問題的信念投入政治。而過去「新政治」一詞因為民眾黨總統參選人柯文哲對於理念價值的閃爍、出爾反爾，幾乎成為「地獄梗」，希望「新政治」這個詞應該還給這個世代。

苗博雅說，國會是培養下一代領導梯隊的重要場域。如果希望30年後的台灣有健康正常的政治和行政團隊，現在必須思考下一屆的國會將會有什麼樣的組成，懇請大家給這個世代一個機會，讓這個世代能夠進入國會，為了美好、繁榮、自主、自由、進步、有尊嚴的台灣，繼續奮鬥。

賴品妤則表示，她一直主張打破青年世代困境，每個參選人著眼的都不是眼下的勝選，而是選區的未來、台灣的未來。對手進行大量的抹黑，大家已經知道她的對手在地方上是惡劣的政治家族，也造成世代的不正義，6人面對各自不同挑戰，希望在這條路上夥伴越來越多。

吳崢說，太陽花世代象徵社會上堅持公平正義、堅持不妥協的一群人，而以他所在的新北市中和選區為例，中和長期由張慶忠家族把持，而2014年就是張慶忠半分鐘強送服貿，使大家需要上街頭、肉身阻擋惡法；這樣的政商家族，壟斷地方權利、魚肉鄉民，對選民相當不公平。

曾玟學則指出，6人學運後各自在不同場域歷練，但心中對於公平正義的理念始終不變；未來這個總部將籌組志工隊，與參選人一起到各個車站、轉運站發文宣，呼籲年輕世代返鄉投票。

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黃捷說，她原本是場邊啦啦隊，突然要上場打擊，但她的初衷不變，而「這個世代」可以給不願由「柯文哲」代表自己的年輕人作為依託，代表更多年輕人的聲音，讓年輕人對台灣的未來更有希望。

綜合中央社與「這個世代」新聞稿，「這個世代」聯合總部除有小型服務站的功能，到選前也會有帶狀直播及實體活動與民眾互動，期望集結太陽花世代候選人能量，明年一起前進國會。此外，除連線成員，也將邀請友好、理念相近的立委參選人互動，12月將舉行年輕型態的大型活動，會陸續在「這個世代」粉絲專頁公布。

吳沛憶在臉書po文指出，這個世代總部，最初是她和 苗博雅 MiaoPoya 想在兩人選區交界設立聯合競總，多一個服務市民的據點。總部地點就在捷運東門站旁。

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吳沛憶說，這個世代 連線成立後，就擴大成為連線的總部，包括她自己在內，以後也將會不定期舉辦連線專屬活動。

「這個世代」連線當中的六人，選區包括雙北、苗栗與高雄，粉專也列出六人的各自選區。總部地址則是在：台北市大安區信義路二段154號。

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