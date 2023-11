火腿還是哈瑪斯？ 澳洲聖誕商品 Merry Ham-mas 惹到猶太人

聖誕節即將來臨,消費者開始置辦節慶商品,妝點氣氛,但澳洲一家連鎖賣場推出的禮品,卻踩到了猶太人的敏感神經。帆布袋上黃綠紅的繽紛英文字,Merry Christmas 成了Merry Ham-mas,店家遭關切,商品已下架。

以巴衝突正酣,商業活動也中槍,澳洲 Kmart 賣場的火腿袋(Ham bag)大玩文字哏,但 Ham-mas 與巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯(Hamas)讀音與拼字太相近,猶太族群深覺不安。

澳洲與多國都將哈瑪斯列為恐怖組織,歡樂的耶誕氣氛染上恐怖色彩,難免皺眉。根據西澳洲報,澳洲猶太協會(Australian Jewish Association,AJA)表示,已「禮貌建議」店家撤下商品。

AJA 在 X 平台寫道,這商品或許只是想搞笑,但看起來真的不太妥當,恐會對公司造成難堪,因此已禮貌致函西農集團(Wesfarmers)(Kmart 母公司),建議停售。

西澳洲報引述 AJA 理事長艾德勒(David Adler)說法,這袋子雖非有意為之,但在這非常時期,恐遭有心人士惡搞,拿來騷擾猶太人。西農集團也就此事道歉,稱設計時設想不夠周全,未思慮可能引發的後果。

然而,有網友嗤之以鼻,指眼下有的是更嚴重的問題,這真的不算什麼。另也有人覺得猶太人太大驚小怪,「聖誕節本就會烹飪火腿,不是什麼都跟你們有關好嗎。」

