火腿還是哈瑪斯？ 澳洲聖誕商品 Merry Ham-mas 惹到猶太人

聖誕節即將來臨，消費者開始置辦節慶商品，妝點氣氛，但澳洲一家連鎖賣場推出的禮品，卻踩到了猶太人的敏感神經。帆布袋上黃綠紅的繽紛英文字，Merry Christmas 成了Merry Ham-mas，店家遭關切，商品已下架。

以巴衝突正酣，商業活動也中槍，澳洲 Kmart 賣場的火腿袋（Ham bag）大玩文字哏，但 Ham-mas 與巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）讀音與拼字太相近，猶太族群深覺不安。

澳洲與多國都將哈瑪斯列為恐怖組織，歡樂的耶誕氣氛染上恐怖色彩，難免皺眉。根據西澳洲報，澳洲猶太協會（Australian Jewish Association，AJA）表示，已「禮貌建議」店家撤下商品。

AJA 在 X 平台寫道，這商品或許只是想搞笑，但看起來真的不太妥當，恐會對公司造成難堪，因此已禮貌致函西農集團（Wesfarmers）（Kmart 母公司），建議停售。

西澳洲報引述 AJA 理事長艾德勒（David Adler）說法，這袋子雖非有意為之，但在這非常時期，恐遭有心人士惡搞，拿來騷擾猶太人。西農集團也就此事道歉，稱設計時設想不夠周全，未思慮可能引發的後果。

然而，有網友嗤之以鼻，指眼下有的是更嚴重的問題，這真的不算什麼。另也有人覺得猶太人太大驚小怪，「聖誕節本就會烹飪火腿，不是什麼都跟你們有關好嗎。」