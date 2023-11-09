柯文哲曾對國民黨表示: 民眾黨立委低度提名　不希望因TPP參選、讓民進黨當選

民眾黨總統參選人柯文哲昨(8日) 傍晚與鴻海創辦人郭台銘會面，郭辦表示，兩人是好友，互相傾聽對方聲音，相信郭柯合作「順其自然，水到渠成」；柯辦則說，會盡力整合在野力量，傍晚是去聆聽郭台銘的意見。

藍白合陷入僵局之際，柯文哲與郭台銘互動密切，繼2日赴郭台銘住處餐敘後，柯文哲座車8日傍晚再被媒體拍到前往郭台銘住處。

郭辦發言人陳家頤晚間告訴記者，郭台銘與柯文哲本來就是好友，2024大選有共同目標，希望為台灣帶來改變、為人民帶來更好的未來，理念與主張也有許多共同之處。

她說，郭柯互相傾聽對方聲音、站在對方角度與立場交換意見，相信郭柯合作「順其自然，水到渠成」，只要是為了主流民意服務，願意一同實踐2024政權輪替的人，郭辦都敞開雙臂歡迎。

柯辦發言人陳智菡表示，柯文哲傍晚與郭台銘見面，雙方會談約一小時，但觸及議題不便透露；如同柯文哲所說，會盡力整合在野力量，傍晚是去聆聽郭台銘的意見。

中央社8日稍早引述民眾黨總統參選人柯文哲表示，郭台銘若不能當正的，也不會想當副手；他這幾天會再找郭台銘談，郭台銘的心態是，只要對台灣有好處就會做，順著這態度就好。

柯文哲8日下午接受「比特王直球對決」網路節目專訪，被問及未來與鴻海創辦人郭台銘合作的可能性。

柯文哲表示，對郭台銘而言，當然很想選總統，不然做這麼多動作幹什麼；但郭台銘的外號叫Big Boss，當大老闆的人，態度是可以當正的就當正的，不能當正的，也不會想當副手。

主持人楊文嘉詢問，是否有「郭柯合」的可能性。柯文哲表示，有時敵人的敵人就是朋友，國民黨搞郭台銘一次，「你現在叫他（郭台銘）怎麼回去？他氣都氣死掉了」。

柯文哲表示，郭台銘以前也資助國民黨很多錢，不可以要利用時就講人家好話，有天要把人家幹掉就開始講壞話，政治上他很不喜歡這樣。

柯文哲表示，他這幾天在台北，會再找郭台銘好好談一談；郭台銘的心態是，只要對台灣有好處就會做，順著這個態度就好。

柯文哲說他曾經跟朱立倫提過，民眾黨立委低度提名，並不希望因為民眾黨參選、讓民進黨當選（30:00)。

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(圖/民眾黨TPP官網)

楊文嘉提到，前立委邱毅日前建議，柯文哲可考慮賴佩霞作為副手搭擋。柯文哲聽聞後表示，這問題要回去想一下，真的有人這樣建議。

外傳柯文哲日前與前高雄市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達，「沒有侯柯配，就是侯韓配」，但後來雙方都否認。對此，柯文哲說，韓國瑜算是有義氣的人，韓國瑜很希望做「桶箍」，但他知道韓國瑜的態度是「誰會贏我們就支持誰」。

楊文嘉詢問，若最後有可能當選的是柯文哲，韓國瑜是否支持。柯文哲表示，到最後階段再說，且如果真的是朋友，就不會為難。