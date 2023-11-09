台灣最大沉浸體驗館首度亮相　實境解謎展演30天募資破400萬

台灣沉浸式體驗協會在文化部支持下首創的全台最大沉浸式體驗館，即將在嘉義文創園區11月11日隆重揭幕，近日首度對外公開全貌，體驗占地600坪的神秘A棟、募資一個月內破400萬沉浸式實境解謎展演《憶釀》。

玩家可透過兩小時絢麗劇場饗宴帶來極致的感官旅程，十六位頂尖的演員將為這場冒險注入生命與情感，讓人分不清這是遊戲還是真實的人生故事，將觀眾帶入一個真實與虛構交錯的異世界。投資千萬的電影級場景，猶如將大銀幕中的世界搬到了現實，帶給參與者震撼的視覺饗宴。透過機關體驗與四條路線選擇，真切地感受到每一刻的驚喜與不確定性，完全沉浸在這場驚奇的體驗中。

不僅如此，玩家還會與其他百位玩家同樂，共同面對各種挑戰，破解一道又一道的謎題。所提供的不僅僅是兩小時的娛樂，更是一場深度的、完美的沉浸體驗。創新的互動機關，將考驗每位玩家的智慧和反應力，而多重結局則確保了每次遊玩都將是一次全新的體驗。

展演精心編織的情節與環境設計，讓大家彷彿真的置身於故事中，每個角落都充滿了謎題與挑戰。作為體驗者，不僅僅是解謎的過程讓人難忘，遊戲所帶來的情感連結與啟發也讓人印象深刻。且場景巧妙融合了嘉義酒廠原有的器具和空間，跟以前體驗過密室很不同，非常驚喜。想要遊玩的民眾已破2000名，快抓緊時間上挖貝一起募資！否則預約時間將待明年。

除了A棟的《憶釀》之外，園區中的B棟和C棟將帶來更多獨具魅力的沉浸式互動體驗。B棟打造了一個技術與互動結合的新空間。利用最尖端的毫米波雷達技術，捕捉人員的每一次移動，這裡不僅是技術展示，更是與VTuber熊実愛莉互動的場所。

沉浸式體驗館的另一項驚喜—C棟，專為密室逃脫愛好者和沉浸式遊戲玩家量身打造的樂園，進駐了三款密室逃脫—「夢遊馬戲團」、「來自星星的吃貨」及「小矮人大冒險」和一款實境策略遊戲—「守護明日號」。

「夢遊馬戲團」 是一款密室逃脱，背景設定在一個神秘而充滿驚喜的馬戲團中。玩家在遊戲中扮演了在關鍵時刻救下了馬戲團明星表演者巴豆的英雄，並因此受邀參加夜間特別為他們開放的馬戲表演。在這個充滿魔幻色彩的夜晚，正當所有人都在期待精彩表演的上演時，巴豆卻再次神秘失踪了。在罐逃密室逃脫工作室官網報名，一起加入馬戲團的世界中吧！另外兩款密室逃脫遊戲將會陸續推出，為民眾帶來新的密室空間遊玩。

「守護明日號」，為參與者帶來前所未有的實境策略遊戲。接納8至48名玩家，特別適合小型組織、公司行號與教育機構，也開放給散客玩家組隊參與。在一場結合用餐與策略規劃的160分鐘互動中，玩家們將被分配到不同小組，在虛擬的宇宙飛船「明日號」中角逐，不僅需要合理分配資源，也需應對突如其來的外敵威脅，並處理船上層出不窮的謎團。透過豐富的故事背景與精心設計的遊戲機制，挑戰玩家間的「競合關係」。在這裡，合作與競爭是邊緣行走的藝術，玩家必須在記憶喪失與秘密橫行的環境中，找到生存與發展的平衡。

同時台灣沉浸式體驗協會在嘉義文創園區內亦打造全新沉浸式實境解謎遊戲—《憶釀》外傳-秘術88號，是一款結合本地文化與先進科技的互動遊戲。此遊戲不僅將玩家帶入酒廠的豐富歷史，更讓他們透過角色扮演成為秘術師，探索融合了AR技術的神秘世界，帶領玩家深入一段結合嘉義酒廠歷史文化的秘術奇幻之旅。這款遊戲結合蹦世界APP，可上其官網及APP報名，或是台灣沉浸式體驗協會官網。

在嘉義市區內復刻了「甜蜜怪獸大進擊」 ，是一款結合城市探索與甜點美食享受的互動遊戲，專為增強嘉義市的旅遊魅力與在地美食的知名度而設計。跨越嘉義市的7大景點及探訪多家美食店，尋找貪吃的甜蜜怪獸，一路上既能體驗城市的美景，又能品嘗當地的甜點佳肴。這個遊戲不僅是一次味蕾的探險，也是一次文化的尋根之旅。利用遊戲道具包提供一種全新的旅遊體驗型態，將住宿、旅遊行程與地方特色文化完美結合，讓參與者在遊玩的同時，也能對嘉義有更深入的了解。想要用不同角度來認識嘉義的話，就趕緊上芒果遊戲官網購買遊戲包。

台灣沉浸式體驗協會特別在開幕當天（11月11日）免費開放球池機關及小遊戲供遊客盡情體驗，期待民眾共同來參與這場文化藝術與先進科技的完美融合，並見證嘉義新地標的誕生與輝煌。