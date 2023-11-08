戒尿布好難！為什麼孩子上廁所總是教不會？　了解幼兒心理「它」是關鍵

【健康醫療網／記者吳儀文報導】孩子成長到2－3歲間漸漸會走、會跑、會說話，父母為孩子的成長感到開心，但同時也將面臨「戒尿布」的困難。在孩子戒尿布的過程中，家長常會表示「孩子不想用馬桶、不給換尿布」、「明明孩子要什麼都會說，但就是尿尿不肯說」，而且不管怎麼教都還是一樣。

針對這些情形，國泰綜合醫院復健科臨床心理師黃琡惠提醒，父母要先從幼兒的角度來看待幼兒大小便控制／如廁訓練，在這過程中其實「放鬆」才是最重要的關鍵。

從幼兒、發展觀點看待 並不是單純「戒尿布」

「尿布」這件事，事實上大人、小孩的觀點並不同。黃琡惠臨床心理師表示，所謂的「戒尿布」其實是從成人的觀點來看，因為包尿布是不好的、需要戒斷的，所以在依賴戒除的過程會是痛苦的，然而從幼兒角度來看其實是「脫離尿布」的任務。

黃琡惠臨床心理師解釋，對孩子來說離開熟悉舒適的尿布、感知身體的大小便感覺、學習控制的技能與動作等都是未知，孩子會因未知而不安，但這同時也是邁向「自主」的里程碑，孩子會因可以自主而雀躍、因做到而開心、有信心。

當大人從發展的觀點、幼兒角度，來看待孩子大小便控制／如廁訓練這件事時，才能理解幼兒在「脫離尿布」時的種種情緒、行為反應，以及訓練時的停滯、順利對幼兒的影響。

等待適當時機推動孩子發展 「放鬆」是訓練關鍵

因此，黃琡惠臨床心理師建議，父母或照顧者應成為推動孩子發展的力量，藉由平日對孩子的觀察與了解，等待適當的時機，當幼兒準備好時，再提出邀請、鼓勵嘗試，創造幼兒正向、成功的控制大小便經驗，再透過持續地練習，幫助孩子瞭解、熟悉如何獨立、順利地做到大小便控制。

黃琡惠臨床心理師強調，放鬆是最重要的關鍵，幼兒實地練習大小便控制時，父母或陪伴者應做的是陪伴而非強迫，不要斥責孩子，因為孩子一旦被斥責，就會誤以為大小便本身是不好的事、困難的事、做不到的事，進而排斥練習。

在練習的過程中要盡量積極、自然，讓孩子不用害怕、無須擔心努力的成果，黃琡惠臨床心理師提到，其實心理的放鬆也能讓其副交感神經優先作用，讓身體處在容易控制的狀態，進而形成良性的循環。

資料來源：https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/268-2-4.pdf

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59803

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