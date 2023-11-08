柯文哲秀自費民調贏賴清德、侯友宜 侯辦質疑談整合 玩假的？呼籲勿亂帶風向

民眾黨日前委託三家民調單位進行總統民調，今（8）日公布民調結果，不僅贏過民進黨總統參選人賴清德，還贏國民黨總統參選人侯友宜超過8％。對此，國民黨總統參選人侯友宜競辦說，進入政黨協商就沒有全民調及民主初選，民眾黨自己出錢還刻意選擇此刻發布民調，令人難以信服。

柯文哲今天在競選總部舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，並於會後接受媒體訪問，當提到全民調時，記者會現場舞台螢幕突然秀出3份民調數據。

中央社報導，這3份民調數據，分別是求真、趨勢、世新大學的民調，以及3個單位民調平均。3份民調的訪問日期落在11月3到7日，有效樣本都超過3000人，市話比例7成、手機3成。

根據3份民調平均後數據，若藍白整合成功由柯文哲出線，將贏過民進黨總統候選人賴清德4.83個百分點；但若藍白整合後由侯友宜出線，侯友宜反而落後賴清德3.8個百分點。3份民調平均合計結果，柯文哲勝過侯友宜8.63個百分點。

柯辦發言人陳智菡受訪表示，時間非常緊迫，20日馬上就要登記，恐怕不宜再拖，希望這一週有比較明確的答案；根據這幾天幕僚來回接觸，國民黨還是希望不要用民調方式，但民眾黨不希望看到「不想戰、也不願意合，只想拖的藍白整合方向」，這樣的在野整合無法成功。

對此，侯友宜競選辦公室發言人錢震宇透過新聞稿說，10月底藍白合便進入政黨協商，雙方也同意以新方案共同討論解決，國民黨更具體提出日本與德國模式做為合作新選項。但遺憾的是，民眾黨還是回到原點，堅持採用全民調，還自行花錢委託民調公司做民調來魚目混珠、誤導視聽，不就等於把內參民調當文宣使用。

錢震宇表示，根據柯文哲公布民調內容，為何不是侯柯配或柯侯配對上民進黨的賴清德與蕭美琴，而是只做個人，不是將侯柯結合成一組，是否柯文哲早就決定要自己選，「所以日前柯文哲同意侯柯或柯侯二人配成一組的聲明，都是玩假的？」

錢震宇呼籲，有高達6成以上民意希望下架民進黨，完成政黨輪替，藍白合作不該再走回頭路，只有藍白真心合作，才能符合多數民意期盼。與其恣意放話與亂帶風向，不如以大局為重、以蒼生為念，一起為中華民國未來努力。

朱立倫下午在國民黨中常會上表示，民眾黨今天公布3份民調，最大的特點就是把郭台銘放在民調當中作為競爭者，這跟本來要團結在一起的想法不一樣，至少看到每份民調，有5%左右的偏誤。

朱立倫說，當大家團結在一起，民調應該要是侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭，甚至是郭台銘已連署完成，郭台銘與賴佩霞對上賴蕭，來看看結果是怎麼樣，這些都可以從媒體所做的民調可以看到結果，拜託主流媒體，為了台灣、人民、讀者，做出最有公信力的民調，作為最主要的參考。