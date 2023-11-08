Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

柯文哲秀自費民調贏賴清德、侯友宜 侯辦質疑談整合 玩假的？呼籲勿亂帶風向

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 20:03
台灣民眾黨總統參選人柯文哲（右）8日在競選總部 舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，並於會後接受 媒體訪問，被問及藍白合議題時，柯文哲秀...

柯文哲記者會秀民調數據

台灣民眾黨總統參選人柯文哲（右）8日在競選總部 舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，並於會後接受 媒體訪問，被問及藍白合議題時，柯文哲秀... (來源 中央社)

民眾黨日前委託三家民調單位進行總統民調，今（8）日公布民調結果，不僅贏過民進黨總統參選人賴清德，還贏國民黨總統參選人侯友宜超過8％。對此，國民黨總統參選人侯友宜競辦說，進入政黨協商就沒有全民調及民主初選，民眾黨自己出錢還刻意選擇此刻發布民調，令人難以信服。

柯文哲今天在競選總部舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，並於會後接受媒體訪問，當提到全民調時，記者會現場舞台螢幕突然秀出3份民調數據。

中央社報導，這3份民調數據，分別是求真、趨勢、世新大學的民調，以及3個單位民調平均。3份民調的訪問日期落在11月3到7日，有效樣本都超過3000人，市話比例7成、手機3成。

根據3份民調平均後數據，若藍白整合成功由柯文哲出線，將贏過民進黨總統候選人賴清德4.83個百分點；但若藍白整合後由侯友宜出線，侯友宜反而落後賴清德3.8個百分點。3份民調平均合計結果，柯文哲勝過侯友宜8.63個百分點。

柯辦發言人陳智菡受訪表示，時間非常緊迫，20日馬上就要登記，恐怕不宜再拖，希望這一週有比較明確的答案；根據這幾天幕僚來回接觸，國民黨還是希望不要用民調方式，但民眾黨不希望看到「不想戰、也不願意合，只想拖的藍白整合方向」，這樣的在野整合無法成功。

對此，侯友宜競選辦公室發言人錢震宇透過新聞稿說，10月底藍白合便進入政黨協商，雙方也同意以新方案共同討論解決，國民黨更具體提出日本與德國模式做為合作新選項。但遺憾的是，民眾黨還是回到原點，堅持採用全民調，還自行花錢委託民調公司做民調來魚目混珠、誤導視聽，不就等於把內參民調當文宣使用。

錢震宇表示，根據柯文哲公布民調內容，為何不是侯柯配或柯侯配對上民進黨的賴清德與蕭美琴，而是只做個人，不是將侯柯結合成一組，是否柯文哲早就決定要自己選，「所以日前柯文哲同意侯柯或柯侯二人配成一組的聲明，都是玩假的？」

錢震宇呼籲，有高達6成以上民意希望下架民進黨，完成政黨輪替，藍白合作不該再走回頭路，只有藍白真心合作，才能符合多數民意期盼。與其恣意放話與亂帶風向，不如以大局為重、以蒼生為念，一起為中華民國未來努力。

朱立倫下午在國民黨中常會上表示，民眾黨今天公布3份民調，最大的特點就是把郭台銘放在民調當中作為競爭者，這跟本來要團結在一起的想法不一樣，至少看到每份民調，有5%左右的偏誤。

朱立倫說，當大家團結在一起，民調應該要是侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭，甚至是郭台銘已連署完成，郭台銘與賴佩霞對上賴蕭，來看看結果是怎麼樣，這些都可以從媒體所做的民調可以看到結果，拜託主流媒體，為了台灣、人民、讀者，做出最有公信力的民調，作為最主要的參考。
柯文哲
侯友宜
賴清德
郭台銘
2024總統大選

相關新聞

柯文哲推代理孕母解禁 衛福部：《人工生殖法》修法推動中
柯文哲推代理孕母解禁 衛福部：《人工生殖法》修法推動中
2023/11/08 12:32
美國搖擺州民調拜登大輸川普 30歲以下選民支持率僅1%
美國搖擺州民調拜登大輸川普 30歲以下選民支持率僅1%
2023/11/07 15:29
柯文哲：藍白合只差總統選舉、心平氣和沒期限　謝國樑：若民進黨再執政、侯柯會後悔
柯文哲：藍白合只差總統選舉、心平氣和沒期限　謝國樑：若民進黨再執政、侯柯會後悔
2023/11/07 15:06
賴清德競總班底網羅黨內外人才 邱義仁、蘇貞昌、林佳龍、姚立明皆入列
賴清德競總班底網羅黨內外人才 邱義仁、蘇貞昌、林佳龍、姚立明皆入列
2023/11/07 11:31
【台灣2024總統大選】蔡英文首度合體賴清德造勢　批「藍白合」利益結合
【台灣2024總統大選】蔡英文首度合體賴清德造勢　批「藍白合」利益結合
2023/11/04 20:10

更新時間 : 2023-11-09 00:16 GMT+08:00

最受歡迎

遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
更新【道歉影片】台灣新北檢警查大麻　網紅Joeman、蕾拉湯宇夫妻 3人訊後無保釋回
更新【道歉影片】台灣新北檢警查大麻　網紅Joeman、蕾拉湯宇夫妻 3人訊後無保釋回
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」
解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？