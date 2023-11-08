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台灣英國簽提升貿易夥伴關係協議 啟動投資、數位貿易等3大談判

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 19:27
112年11月8日，台英雙方簽署「提升貿易夥伴關係協議」。（圖／行政院經貿談判辦公室臉書粉絲專頁）

112年11月8日，台英雙方簽署「提升貿易夥伴關係協議」。（圖／行政院經貿談判辦公室臉書粉絲專頁）

台英雙方於今（8）日由我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰(John Dennis)經由視訊，正式簽署提升貿易夥伴關係協議(Enhanced Trade Partnership(ETP) Arrangement)，雙方將先針對投資、數位貿易及再生能源與淨零碳排等3項重點領域洽簽個別協議，為台英長期經貿策略夥伴關係奠定重要的基礎架構。

經貿辦今天透過新聞稿指出，謝武樵代表在簽署儀式致詞中表示，這項歷史性協議的簽署是奠基於臺英雙方30年來廣泛合作的里程碑，將成為帶動貿易及創造就業的重要機制。英國駐台代表鄧元翰亦強調本協議將為雙方關係帶入高峰，建立嶄新的交流模式。雙方一致認同本協議將成為討論重要議題的基礎架構。

本協議除確立台英雙方建立提升貿易夥伴關係，也設定未來進一步談判的機制及談判規範，雙方並已同意，將盡速就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項議題展開談判，未來再繼續擴充到對彼此均有利的其他議題。

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，英國為具悠久歷史的經貿大國，全球第六大經濟體，脫離歐盟後更活躍於世界舞台，在全球政治和經濟具關鍵實力，特別是在生技、能源、汽車、AI、金融等產業具有全球領先地位，並與我國產業發展有高度互補性。

目前英國正積極與印太地區重要國家建立經貿關係，台灣與英國能簽署本項協議，對我經貿發展具有相當正面意義，將有助於進一步提升我國際經貿地位，增進世界上其他國家與我交往的信心。

本協議也是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，未來雙方將得以在互惠互利基礎上，逐步涵蓋與貿易相關的其他重要議題，也有機會作為歐洲國家與我提升貿易關係的借鏡。鄧振中政委進一步表示，英國將成為CPTPP新會員國，與英國提升經貿關係，對我入會工作具有重要意義。

後續進入各項議題談判時，行政院經貿談判辦公室將與企業界及利害關係團體進行溝通，將相關意見納為雙邊貿易規則的重要參考，同時也會融入環境保護、性別平等、企業社會責任、消費者保護等包容性價值。
行政院經貿談判辦公室
台英貿易夥伴關係協議
台灣
英國

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