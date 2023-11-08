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韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 18:30
韓劇「我的女神室友斗娜」主演梁世宗及秀智（圖／截自秀智IG @skuukzky）

韓劇「我的女神室友斗娜」主演梁世宗及秀智（圖／截自秀智IG @skuukzky）

南韓演員梁世宗在Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」中，飾演著一名看似只會念書的模範生元峻，但事實上卻十分堅強、溫柔、體貼的一名男大生，時常照顧著周圍的親朋好友。

韓媒體育首爾報導，梁世宗表示，「我的女神室友斗娜」是他在退伍後收到的作品，在讀完劇本後，他心臟就跳得很快，作品公開後也從頭到尾看了一遍，許多場面都讓他不禁落淚。

在劇中，女主角李斗娜（秀智 飾）有時有些目中無人，說話時也不會顧及他人感受，但元峻卻能包容以及理解這樣的斗娜。

梁世宗說，在演戲的過程中，他感覺元峻很辛苦，因為沒有人像他一樣那麼體貼他人，對家人十分著想，對待斗娜也十分特別。雖然學習很努力，但人際關係也很重要，斗娜像是把自己關在城牆內。

梁世宗表示，他和元峻有很大的不同，他在上學時期只忙著處理眼前的報告、作業，從沒想過未來，因此他更加集中於劇本，若認為他將元峻演得好，應該是多虧了以李斗娜身分出現得秀智。

梁世宗說，秀智從裡到外都是最適合扮演斗娜得人選，這是以斗娜為中心的故事，在把注意力都集中在斗娜身上後，演起戲來也變得輕鬆許多。

梁世宗透露，他在成為演員後時常想著「演技是甚麼？」、「該怎麼演好戲？」等問題，感到壓力很大及不安，對角色也完全無法掌握，但在退伍後有多餘得閒暇時間可以好好思考，讓他現在能有些把握。

他也提及了兩名演員，分別為「浪漫醫生金師傅」韓石圭以及「檢法男女」鄭在詠，兩位給了他許多建議，對他影響深刻。

梁世宗此次在「我的女神室友斗娜」飾演的男大生一角雖廣受好評，但他卻表示不想再演出這類的青春角色，因為他已演過了許多類似角色，他認為「元峻」一角已是他在這個領域的顛峰之作了。

至於往後的作品，梁世宗表示希望能接到反派的角色，或是更濃烈的愛情劇，盡量接一些不同的角色，累積作品，唯有這樣才能成為更好的演員。
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梁世宗
秀智

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