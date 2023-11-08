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美國年度選舉民主黨占上風　墮胎權成2024大選關鍵議題

美國年度選舉被視為2024大選前哨戰

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/08 18:03
俄亥俄州選民以壓倒性的票數宣告了將墮胎權納入該州憲法的堅決立場。（圖／路透社Kareem Elgazzar）

俄亥俄州選民以壓倒性的票數宣告了將墮胎權納入該州憲法的堅決立場。（圖／路透社Kareem Elgazzar）

美國每年11月第1個星期一後的第1個星期二為年度選舉日，今年包含部分地方官員選舉及眾議院3席次補選。該選舉被視為2024大選前哨戰。美媒指出，民主黨在選舉中占上風，墮胎權顯見將在2024年總統大選中佔據重要之地。

維吉尼亞州：民主黨全面控制州議會

綜合衛報CNN報導，維吉尼亞州州議會全體140席次都要改選，民主黨不僅保住了在州參議院的多數優勢，更出乎意料的贏得州眾議院多數席次。對議會的全面控制，意味著民主黨能有效地阻止共和黨籍州長楊金（Glenn Youngkin）的議程，包括禁止懷孕15週的女性終止妊娠（強姦、亂倫或緊急醫療情況除外）。

共和黨若能控制參眾兩院，就可迅速推動反墮胎等保守政策，而如今儘管尚未確認所有選舉結果，民主黨已經在慶祝前哨戰的勝利。

俄亥俄州支持墮胎者勝利

本次唯有俄亥俄州將墮胎權列入選舉，該州選民以壓倒性的票數宣告了將墮胎權納入該州憲法的堅決立場。

2022年美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade），有16個州幾乎禁止所有墮胎權力。衛報記者指出，該州有項為期6週的墮胎禁令，一度短暫生效又被法院中止，而本次選舉結果應該能阻止該項禁令的恢復。

民主黨穩坐肯塔基州州長寶座

共和黨派出的州長挑戰者為卡麥隆（Daniel Cameron），他是該州首位黑人檢察長，若他勝出將會成為美國首位黑人共黨州長。然而，肯塔基州民顯然對民主黨籍現任州長貝希爾（Andy Beshear）更有好感。

密西西比州由共黨籍州長連任

現任州長里夫斯（Tate Reeves）成功保衛了州長寶座，扛住了來自民主黨普里斯萊（Brandon Presley）的挑戰。

這是一場艱難的選戰，雙方往來攻防，里夫斯指責普里斯萊被外州的自由派政治利益集團收買；普里斯萊則抨擊里夫斯及其家族涉入該州腐敗醜聞。

費城迎來首位女市長

民主黨非裔女性前市議員帕克（Cherelle Parker）打敗共和黨對手吳大衛（David Oh），成為費城第100任市長，也是首位女性市長。帕克不滿20歲就開始從政，2005年至2016年擔任賓州眾議員，2016年至2022年擔任費城市議員。
美國年度選舉日
美國2024總統大選
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民主黨
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更新時間 : 2023-11-09 00:16 GMT+08:00

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