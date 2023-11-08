美國年度選舉民主黨占上風　墮胎權成2024大選關鍵議題

美國每年11月第1個星期一後的第1個星期二為年度選舉日，今年包含部分地方官員選舉及眾議院3席次補選。該選舉被視為2024大選前哨戰。美媒指出，民主黨在選舉中占上風，墮胎權顯見將在2024年總統大選中佔據重要之地。

維吉尼亞州：民主黨全面控制州議會

綜合衛報、CNN報導，維吉尼亞州州議會全體140席次都要改選，民主黨不僅保住了在州參議院的多數優勢，更出乎意料的贏得州眾議院多數席次。對議會的全面控制，意味著民主黨能有效地阻止共和黨籍州長楊金（Glenn Youngkin）的議程，包括禁止懷孕15週的女性終止妊娠（強姦、亂倫或緊急醫療情況除外）。

共和黨若能控制參眾兩院，就可迅速推動反墮胎等保守政策，而如今儘管尚未確認所有選舉結果，民主黨已經在慶祝前哨戰的勝利。

俄亥俄州支持墮胎者勝利

本次唯有俄亥俄州將墮胎權列入選舉，該州選民以壓倒性的票數宣告了將墮胎權納入該州憲法的堅決立場。

2022年美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade），有16個州幾乎禁止所有墮胎權力。衛報記者指出，該州有項為期6週的墮胎禁令，一度短暫生效又被法院中止，而本次選舉結果應該能阻止該項禁令的恢復。

民主黨穩坐肯塔基州州長寶座

共和黨派出的州長挑戰者為卡麥隆（Daniel Cameron），他是該州首位黑人檢察長，若他勝出將會成為美國首位黑人共黨州長。然而，肯塔基州民顯然對民主黨籍現任州長貝希爾（Andy Beshear）更有好感。

密西西比州由共黨籍州長連任

現任州長里夫斯（Tate Reeves）成功保衛了州長寶座，扛住了來自民主黨普里斯萊（Brandon Presley）的挑戰。

這是一場艱難的選戰，雙方往來攻防，里夫斯指責普里斯萊被外州的自由派政治利益集團收買；普里斯萊則抨擊里夫斯及其家族涉入該州腐敗醜聞。

費城迎來首位女市長

民主黨非裔女性前市議員帕克（Cherelle Parker）打敗共和黨對手吳大衛（David Oh），成為費城第100任市長，也是首位女性市長。帕克不滿20歲就開始從政，2005年至2016年擔任賓州眾議員，2016年至2022年擔任費城市議員。