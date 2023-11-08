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中研院攜手宏碁研發個人化癌症疫苗 盼3年內獲GMP認證

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 17:53
中研院唐堂副院長、廖俊智院長、宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮、簡慧祥總經理。（圖／中研院）

中研院唐堂副院長、廖俊智院長、宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮、簡慧祥總經理。（圖／中研院）

近年mRNA技術的成功，已成為各國研發下世代醫療的新方向。中央研究院廖俊智院長與宏碁公司施振榮創辦人今（8）日共同宣布雙方已簽署合作備忘錄，並各自提出「自動mRNA製程平台」及「預測腫瘤新抗原（neo-antigen）之AI模型」之技術，以共同發展個人化癌症疫苗。在製程設備部分，宏碁盼在３年內能正式導入線上使用。

廖俊智表示，在新冠疫情初期中研院即組成mRNA疫苗研發團隊，投入多項具有潛力的研究主題，目前已有數項成果，其中由應用科學研究中心團隊所研發的自動化mRNA製程平台，可為個人化癌症疫苗及其他臨床二期前小規模製造，提供連續式、自動化、智慧化、標準化的桌上型製作系統。

中研院應用科學研究中心董奕鍾研究員表示，目前醫療應用所需的小批量、多樣性、個人化精準的mRNA疫苗尚無適當的製程設備，中研院結合跨領域專才，成功打造如同一個小型製藥工廠般的「自動化連續流式mRNA疫苗製程平台之原型機」，在流體力學設計上有所突破，利用新式低阻流體微型反應器達成良好的反應控制及混合效果，配合線上感測及AI分析，創造連續式穩定的「微環境」，可有效提升生物製劑良率，期盼3年內能獲得GMP認證。

中研院攜手宏碁研發個人化癌症疫苗 盼3年內獲GMP認證中央研究院應用科學研究中心董奕鍾研究員研究團隊。（圖／中研院）

宏碁公司近年來積極投入生醫領域，宏碁施振榮創辦人表示，精準醫療是醫界的發展趨勢，宏碁生物醫療團隊於此合作案，除了運用專業智識研發出個人化mRNA癌症疫苗外，另注入宏碁專有的 AI 模組預測腫瘤新抗原技術。

此外，透過宏碁高效能的 AI 模型預測技術，以及客製化的疫苗設計，未來將能造福更多病患需求者。

宏碁公司價值創新中心生物醫學實驗室葉禮慈經理說明，宏碁於疫苗免疫抗原預測 AI 模組（Acer Deep Intelligence for Vaccine and Antigen, ADIVA）針對每位癌症患者的腫瘤細胞特徵不同、患者本身的免疫系統亦有差異，將人工智慧（AI）應用於預測專一性活化病患免疫系統清除腫瘤細胞之標記。

廖俊智強調，此次合作將相互借重雙方各自擅長的技術，攜手共進個人化mRNA癌症疫苗，期能促進我國在mRNA疫苗和藥物領域的研發及製造能力。
中研院
mRNA
宏碁
癌症疫苗
精準醫療

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更新時間 : 2023-11-09 00:16 GMT+08:00

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