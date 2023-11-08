「生於火」燃燒創作渴望 第26屆台北文學獎徵文中

又到了台北文學獎的季節，第 26 屆台北文學獎以「生於火」為主題，投稿時間至 12 月 31 日，競賽類最高獎金 15 萬元，年金類更高達 60 萬元，台北市文化局歡迎全球華文創作者共襄盛舉。

根據文化局，本屆台北文學獎以「生於火」為主題，邀請創作者找到內心對於文學最執著的火種，以烈火之姿燃燒對創作的渴望，在筆尖驅動靈感的強烈碰撞，於腦中開創屬於自己的文學宇宙。

特別要注意的是，本屆「古典詩」徵件體裁為「絕句組詩」（4 首為一組），下屆則限律詩組詩，依此類推，逐年輪替，鼓勵古典詩創作者在創作技法、格律的使用上更為專精。

台北文學獎徵文對象不限國籍及居住地，惟須以中文創作。共分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本以及文學年金獎助計畫等，6 個徵文類別。除小說、散文、現代詩維持以「台北經驗」為寫作主題，古典詩、舞臺劇以及文學獎年金獎助計畫皆不限主題。

本屆計將選出 23 件優勝作品，最高為年金獎助 60 萬元。舞台劇本得主可結合團隊另行申請最高達 30 萬元的「演出製作獎金」。其他類別獎金從 3 萬到 15 萬不等。

根據文化局，台北文學獎一大特色「文學年金」獎助計畫，不限文類，鼓勵優秀創作者進行為期一年的寫作計畫，採兩階段評選。第一階段依投稿者提出的寫作計畫選出入圍作品三名，各頒發入圍獎金 20 萬元；第二階段將於一年後作品完成時，再從中評選出一名得獎者，並致贈獎金40萬元。

文化局指出，多年來已有超過 70 名作家獲得此計畫支持。如獲得第 23 屆文學年金得主的鄧九雲《女二》，小說具有精緻與成熟的表演意識，在文字使用上不落俗套、表現出色，並且在通俗情節中，融入深刻的生命探索與哲思。本作出版便屢登書店暢銷榜，也是入圍「2023 台灣文學獎」金典獎的 30 部作品之一。

徵文活動簡章可至台北文學獎官網、台北文學獎粉絲頁及台北市文化局─設計台北粉絲頁查詢。