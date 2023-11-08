新北教育創新領航全國　2023「教育創新100」18項入選 全國第一

親子天下辦理2023「教育創新100」，以「 向真實世界學習」強調專題式寫作與自主學習探究，新北共計18個 單位獲獎，全國第一。今(8)日於市政會議獻獎， 劉和然副市長肯定新北教師專業的創新動能，鼓勵老師以PBL專題 式的學習，深化永續議題的影響，持續推動各校結合新興議題， 發展多元特色課程，提升競爭力。

以「北大峽鳶」課程榮獲「課程/教育創新」獎的北大高中團隊， 強調教育創新就是從人、文、地、景、產發掘地方獨特性， 並透過課程激發學生的創意與活力，共同實踐地方創生。 時任北大高中教務主任朱肇維表示，地方學是地方創生的關鍵基礎， 透過對在地的理解，並結合學生的創意發想， 不但提供學生展現的舞台，也給予社區產業最直接的幫助， 課程中不但開發了文創茶包等系列文創產品，也結合GIS數位技術 發展三峽茶鄉數位走讀地圖，更運用AI辨識技術協助在地茶農進行 採摘決策，很開心看見孩子們在新課綱下透過真實情境的學習， 學以致用，在地方的需要上看見自己的責任。

永平高中蔡雅涵、洪淑玲、陳祥三位老師以「從永平出發， 向世界找答案」榮獲「課程/教學創新」獎， 老師們深信經過教與學的深度對話與實作， 可以培養學生們改變未來生活的能力。因此除了在課堂上的教學， 老師們也帶學生走出教室，以生活環境做為學生的另一個教室。 校長沈美華表示，SDGs是全球邁向永續的行動之路， 而永續城鄉課程就是教孩子從學校所在的都市環境出發， 觀察在地環境特色、都市問題，並加入國際案例探討， 思考如何讓我們居住的城市變得更好， 利用這樣課例與國際姊妹校交流， 讓學生從在地思考躍升為國際視野。

榮獲「偏鄉創新」的『瑞芳高工慢萌坊』教學團隊， 是一群特殊教育餐服科教師結合室設、製圖、機械、 應英及資應五科師生，進行普特課程融合，利用課程中互動學習， 培養同理心與換位思考。校長潘泰伸表示，學校透過創新、 跨專業課程設計，學習生活創意，期待讓學生進入社會前， 能擁有跨領域合作及應用專業力，傳遞幸福美味。

榮獲「課程/教育創新」獎及「企業特別獎」的中港國小， 團隊教師成員來自自然、資訊、藝術、閱讀和童軍等不同領域。 校長李後榮表示，學校致力推動創客教育， 包含因應新冠肺炎的疫情，有讓小朋友設計防疫相關用品像是面罩、 自動噴灑酒精的裝置等。此外，面對海洋環境的議題， 老師親自帶領學生淨灘，拜訪海廢中心，瞭解海廢對生物、 環境的影響是日益嚴重，學生開始思考如何倡議保護海洋的行動， 於是辦理結合環境教育並利用海洋飄流廢棄物的藝術成果展「 海洋守護者-名畫代言人」。

教育局表示，新北教育全國領航，不僅在親子天下「創新100」 入選全國第一，同時在第四屆「未來教育臺灣100」 獲獎件數也是全國第一。新北教育將以「以學生為中心 為幸福而教」，持續推動創新實驗教育及優化偏鄉地區學校的環境， 縮短城鄉差距，落實機會均等，同時打造智慧學校，透過AI與科技 化輔助學生學習，讓每個學生都有數位導師，關注學生學習的差異， 促進學生自主學習。

國小及幼兒園組：青山國中小、中港國小、成福國小、屈尺國小、十分國小及思賢附幼共6校獲獎。（圖／新北市教育局）

高中職組：瑞芳高工、清水高中、永平高中、林口高中及明德高中共5校獲獎。（圖／新北市教育局）

NTSRL促進自主學習課堂行動工作圈獲行政制度領導創新獎。（圖／新北市教育局）