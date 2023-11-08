台北富邦銀行首本永續報告書正式發布　自主揭露2022年永續成果並通過第三方確信

台北富邦銀行深耕永續發展，為全面溝通永續行動策略、分享永續成果，增進與利害關係人的互動，今年10月底正式發行第一本永續報告書，並公開於官網提供民眾瀏覽及下載，讓社會大眾更全面瞭解北富銀的永續理念與實踐作為。北富銀表示，今年自主編製首本永續報告書，揭露ESG(環境、社會及公司治理)各面向資訊，期能以此報告書為起點，集結各界正向力量，一起力行永續，持續朝「永續金融領航者」目標邁進。
北富銀首本永續報告書依循全球永續性標準理事會(GSSB)公布之GRI準則、美國永續會計準則委員會(SASB)「商業銀行產業準則」等國內外永續揭露準則編纂，呈現北富銀2022年度的永續亮點成效，並經過第三方確信。承繼富邦金控「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略主軸，北富銀以「協助客戶永續轉型」、「提供最佳金融服務」、「友善、健康幸福職場」、「串聯社會正向力量」永續願景推展ESG策略方針，並建立完善的永續治理架構，包含制定永續發展政策及執行辦法作為全行永續發展之依循，另設立永續發展執行小組，由總經理擔任小組執行長，率領高階主管及跨單位功能性小組，由上而下推動永續發展。北富銀每半年將ESG執行成果提報至董事會，以作為永續行動成果之監督機制，實踐永續治理。
協助客戶永續轉型
以金融本業為核心，北富銀不僅於投融資流程導入ESG衡量指標，力促企業落實永續發展，更積極開發綠色創新融資商品，提供多元永續金融解決方案，包括永續績效連結貸款、再生能源融資及永續供應鏈金融合作案等，提供企業邁向淨零轉型所需之資金。此外，北富銀自2021年首次發行可持續發展債、社會責任債各10億元後，連續三年發行永續概念債券，2022年發行綠色債10億元、2023年預計發行永續發展債10億元。據統計，2023年至9月底止，北富銀綠色投融資金額較去年底增加951億元，成長率約19%，展現其積極實踐永續金融的決心與執行力。
提供最佳金融服務
北富銀亦積極投入創新金融商品與服務開發，致力實踐普惠金融。2022年推出環保材質信用卡，卡體改採可生物分解、焚燒不會產生毒氣的原料，至2023年9月底，J卡、momo卡、Open Possible卡等合計共發行55.3萬張環保材質信用卡，大幅超越前一年度發行總量，且持續增加中。北富銀也為電動車、綠建築、綠能/節能設備提供專屬貸款，鼓勵大眾於日常消費中兼顧環境保護。此外，針對高齡客戶，北富銀提供專屬信託方案及友善金融服務，協助其及早預備退休金、守護晚年資產，另同步推出分行樂齡專櫃、官網樂齡專區，提供符合長者需求、細膩的金融服務體驗。
友善、健康幸福職場
為促進內部平等、包容、開放溝通的文化，2022年北富銀建置蒐集員工與客戶意見的線上平台，供同仁隨時反應客戶心聲，亦在正式合併日盛銀行前，舉辦45場「富盛共好」見面交流活動，傾聽日盛銀員工意見，並協助其更了解北富銀職場環境與職務內容。同時，北富銀打造健康職場環境，2022年舉辦超過80場醫師、物理治療師、營養師諮詢服務及線上學習課程，參與人次逾1.3萬人。多元的運動課程與專業教練的配置更是廣受同仁歡迎，讓員工在工作之餘安全得鍛鍊體能，連年獲頒教育部「運動企業認證」榮譽。
串聯社會正向力量
北富銀持續投入社會關懷，發揮金融核心本業，推動金融友善及平權。近年結合各界資源，主動與身心障礙族群溝通，從優化金融服務、金融教育培力及外部倡議著手。2021年至今，北富銀陸續推出業界首創「分行手語翻譯服務」、優化視障客戶線上線下服務及製作視障簽名板等輔具、開發「心障者金融常用易讀手冊」，影響多家金融機構響應。此外，北富銀2022年首創為聽語障及視障學童打造專屬小富翁理財課程，另為特教生規劃金融職能培訓與分行實習，養成其金融理財知識與就職能力，為身心障礙孩子的未來鋪路。北富銀連續二年舉辦「金融友善倡議論壇」，邀請金融同業、專家學者等跨界交流，透過持續倡議，號召更多同業一同實現金融友善環境，創造金融平權社會。
北富銀以「從客戶服務角度出發」的服務理念，持續精進核心業務能力，推動多元創新產品、優化客戶服務體驗。同時，對內持續提升員工福利、打造幸福職場，社會關懷聚焦金融友善及平權，攜手同仁及志同道合的外部機構一同推展ESG，期發揮金融力量擴大永續影響力。
※北富銀2022年永續報告書全文下載：
https://www.fubon.com/banking/document/Sustainability/TaipeiFubonBank_Sustainability_Report_2022_CH.pdf