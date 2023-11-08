台北富邦銀行首本永續報告書正式發布　自主揭露2022年永續成果並通過第三方確信

台北富邦銀行深耕永續發展，為全面溝通永續行動策略、 分享永續成果，增進與利害關係人的互動，今年10月底正式發行第 一本永續報告書，並公開於官網提供民眾瀏覽及下載， 讓社會大眾更全面瞭解北富銀的永續理念與實踐作為。北富銀表示， 今年自主編製首本永續報告書，揭露ESG(環境、社會及公司治理 )各面向資訊，期能以此報告書為起點，集結各界正向力量， 一起力行永續，持續朝「永續金融領航者」目標邁進。

北富銀首本永續報告書依循全球永續性標準理事會(GSSB)公布 之GRI準則、美國永續會計準則委員會(SASB)「 商業銀行產業準則」等國內外永續揭露準則編纂，呈現北富銀202 2年度的永續亮點成效，並經過第三方確信。承繼富邦金控「低碳、 數位、激勵、影響」四大永續策略主軸，北富銀以「 協助客戶永續轉型」、「提供最佳金融服務」、「友善、 健康幸福職場」、「串聯社會正向力量」永續願景推展ESG策略方 針，並建立完善的永續治理架構， 包含制定永續發展政策及執行辦法作為全行永續發展之依循， 另設立永續發展執行小組，由總經理擔任小組執行長， 率領高階主管及跨單位功能性小組，由上而下推動永續發展。 北富銀每半年將ESG執行成果提報至董事會， 以作為永續行動成果之監督機制，實踐永續治理。

協助客戶永續轉型

以金融本業為核心，北富銀不僅於投融資流程導入ESG衡量指標， 力促企業落實永續發展，更積極開發綠色創新融資商品， 提供多元永續金融解決方案，包括永續績效連結貸款、 再生能源融資及永續供應鏈金融合作案等， 提供企業邁向淨零轉型所需之資金。此外，北富銀自2021年首次 發行可持續發展債、社會責任債各10億元後， 連續三年發行永續概念債券，2022年發行綠色債10億元、20 23年預計發行永續發展債10億元。據統計，2023年至9月底 止，北富銀綠色投融資金額較去年底增加951億元，成長率約19 %，展現其積極實踐永續金融的決心與執行力。

提供最佳金融服務

北富銀亦積極投入創新金融商品與服務開發，致力實踐普惠金融。2 022年推出環保材質信用卡，卡體改採可生物分解、 焚燒不會產生毒氣的原料，至2023年9月底，J卡、momo卡 、Open Possible卡等合計共發行55.3萬張環保材質信用卡， 大幅超越前一年度發行總量，且持續增加中。北富銀也為電動車、 綠建築、綠能/節能設備提供專屬貸款， 鼓勵大眾於日常消費中兼顧環境保護。此外，針對高齡客戶， 北富銀提供專屬信託方案及友善金融服務，協助其及早預備退休金、 守護晚年資產，另同步推出分行樂齡專櫃、官網樂齡專區， 提供符合長者需求、細膩的金融服務體驗。

友善、健康幸福職場

為促進內部平等、包容、開放溝通的文化，2022年北富銀建置蒐 集員工與客戶意見的線上平台，供同仁隨時反應客戶心聲， 亦在正式合併日盛銀行前，舉辦45場「富盛共好」見面交流活動， 傾聽日盛銀員工意見，並協助其更了解北富銀職場環境與職務內容。 同時，北富銀打造健康職場環境，2022年舉辦超過80場醫師、 物理治療師、營養師諮詢服務及線上學習課程，參與人次逾1.3萬 人。多元的運動課程與專業教練的配置更是廣受同仁歡迎， 讓員工在工作之餘安全得鍛鍊體能，連年獲頒教育部「 運動企業認證」榮譽。

串聯社會正向力量

北富銀持續投入社會關懷，發揮金融核心本業， 推動金融友善及平權。近年結合各界資源， 主動與身心障礙族群溝通，從優化金融服務、 金融教育培力及外部倡議著手。2021年至今， 北富銀陸續推出業界首創「分行手語翻譯服務」、 優化視障客戶線上線下服務及製作視障簽名板等輔具、開發「 心障者金融常用易讀手冊」，影響多家金融機構響應。此外，北富銀 2022年首創為聽語障及視障學童打造專屬小富翁理財課程， 另為特教生規劃金融職能培訓與分行實習， 養成其金融理財知識與就職能力，為身心障礙孩子的未來鋪路。 北富銀連續二年舉辦「金融友善倡議論壇」，邀請金融同業、 專家學者等跨界交流，透過持續倡議， 號召更多同業一同實現金融友善環境，創造金融平權社會。

北富銀以「從客戶服務角度出發」的服務理念， 持續精進核心業務能力，推動多元創新產品、優化客戶服務體驗。 同時，對內持續提升員工福利、打造幸福職場， 社會關懷聚焦金融友善及平權， 攜手同仁及志同道合的外部機構一同推展ESG， 期發揮金融力量擴大永續影響力。

※北富銀2022年永續報告書全文下載：

https://www.fubon.com/banking/ document/Sustainability/ TaipeiFubonBank_ Sustainability_Report_2022_CH. pdf