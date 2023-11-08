臺灣土地銀行：「麟洋配」赴歐洲征戰　奪德國羽球公開賽銀牌

臺灣黃金男雙「麟洋配」再奪一銀！土地銀行羽球隊員王齊麟以「麟洋配」組合赴歐洲征戰，並在超級300系列德國海洛羽球公開賽晉級金牌戰，最終雖不敵世界第8的中國組合，但「麟洋配」仍摘下銀牌，為歐洲行劃下句點。

自杭州亞運鍍銅後，「麟洋配」馬不停蹄飛往歐洲接連參與北極超級500系列、丹麥超級750系列、法國超級750系列及德國超級300系列等四站羽球公開賽。在前三站賽事中，兩人在北極賽晉級8強，丹麥賽止步16強，法國賽則為一輪遊。

經歷三站賽事後，「麟洋配」調整狀態再出發，在最後一站德國公開賽中，兩人以一局未失的戰績晉級8強並成功擊倒地主隊躋身總決賽，惟在金牌戰首局錯過2個局末點、次局遇上亂流，最終不敵世界排名第8的中國組合，以銀牌作收。目前「麟洋配」已飛回亞洲，積極備戰韓國300大師賽、日本500大師賽及中國750大師賽等三場賽事。

今年「麟洋配」手感持續回溫，兩人已順利拿下1金1銀5銅，包含7月日本羽球公開賽金牌、11月德國公開賽銀牌，以及5月亞洲羽球錦標賽、7月加拿大羽球公開賽、8月澳洲羽球公開賽、9月香港羽球公開賽與10月杭州亞運共5面銅牌。目前「麟洋配」領銜我國羽球男雙之首、世界排名暫居第12名，奧運積分為第8名。

「麟洋配」自「2020東京奧運」為國拿下臺灣羽球史上第一面奧運金牌後，近兩年深受低潮及傷勢所困，今年兩人昂首再出發，全力爭搶奧運積分以捍衛金牌寶座，要為「麟洋配」組合在奧運留下美好的最後一舞。

除了「麟洋配」以外，土地銀行羽球隊近期亦創佳績，包括陳勝發/陳政寬在11月馬來西亞超級100羽球大師賽、10月澳洲本迪戈羽球挑戰賽勇奪男子雙打冠軍，陳勝發/林芝昀在10月分別獲得澳洲雪梨國際系列賽及澳洲本迪戈羽球挑戰賽男女混雙冠軍，丁彥宸在10月澳洲雪梨國際系列賽獲單打冠軍、蘇力揚在10月印尼羽球大師賽獲得單打季軍、「左手重砲」林俊易在10月高雄超級羽球大師賽亦將金牌留在臺灣，堪稱國際賽事常勝軍。

目前土地銀行羽球隊男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手為世界排名前50名，土地銀行每年亦投入更多資源挹助球隊訓練，讓球員為國爭光之餘也樹立個人運動生涯里程碑。

土地銀行自民國65年成立羽球隊、86年成立女子網球隊並致力成為球員最堅實的後盾，不僅每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途，土地銀行另設置完善的球員職涯制度，讓球員在場上拚戰無後顧之憂，當球員規劃退役時，土地銀行亦提供一年期的業務輔導訓練，讓退役球員順利接軌行員工作。

此外，土地銀行持續發揮企業社會責任，以公益教學協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權。在長年耕耘下，土地銀行連14年獲頒教育部體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。