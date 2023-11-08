中華電信暨基金會舉辦2023「iPhone助盲系列活動」圓滿成功

中華電信攜手中華電信基金會、淡江大學視障資源中心， 共同舉辦的2023「iPhone助盲課程暨二手iPhone捐 贈」系列活動，今(8)日在台中舉辦最終場，與台灣盲人重建院、 台中市政府勞工局及中華視障教育學會， 共同邀請20位視障朋友學習如何運用iPhone及APP， 樂享智慧生活。

中華電信台中營運處李嘉興總經理表示：「 公司長期致力於數位賦能視障朋友， 協助視障朋友將科技應用在生活， 以核心資源技術能力關照弱勢族群，攜手合作夥伴一同「 為eye點亮希望」。為服務前來參與活動的視障朋友， 特別在昨日舉辦「導盲專業志工培訓」課程， 逾30位同仁熱情參與，透過專業課程培訓， 讓企業志工學習提供貼心安全的友善服務， 並了解如何協助視障朋友數位學習， 以行動呼應聯合國永續發展目標SDG4包容與平等的優質教育及S DG10確保機會平等、減少不平等現象。」

台灣盲人重建院主任巫承宗表示：「 輔助科技的應用不僅可以開拓視障者交友圈， 更能協助視障者透過手機解決生活大小事， 感謝中華電信捐贈iphone手機， 讓視障者也能體驗一機在手搭配iOS內建旁白報讀邁向生活與視野 的5G新旅程，促成視障朋友透過聽讀打開數位朋友圈， 縮短數位落差感。」

淡江大學視障資源中心電腦系統工程師， 本身也是視障朋友的張金順表示：「 淡江大學長期致力於視障資訊發展與服務，多年來與中華電信合作， 一起將資通訊技術應用於視障者，同時開發相關App， 讓我們能瀏覽新聞、雜誌、電子書，更能透過AI技術，進行鈔票、 文字、物品辨識。這次的『把eye 傳遞給視障者』，結合了中華電信專業的志工與淡江的教學團隊， 除了介紹實用的App外，也募集了二手iPhone 手機，贈送給參與培訓的視障者，讓我們能獲得最新資訊， 看見世界。」

中華視障教育學會秘書長李文煥表示：「智慧裝置日新月異， 對視覺障礙者來說是一大福音， 但是貧富落差也可能造成資訊獲取的障礙」。為此， 李文煥曾發起了二手iPhone助盲計畫， 與苗栗視障協會和科技公司合作，得到了許多愛心網友的響應。 這次感謝中華電信和淡江大學視障資源中心合作， 再次舉辦了遍佈全臺的義舉。活動不僅有強大的師資陣容， 還贈送iPhone 12機型。李文煥在感恩的同時，也呼籲社會大眾持續響應。

中華電信「iPhone助盲系列課程」自8月17日於台北起跑後 ，陸續於花蓮、高雄、桃園、台中等地舉辦， 至今邀請逾百位視障朋友參與，獲得許多視障朋友迴響與反饋， 提升其數位能力，感受到科技帶來智慧生活的便利， 未來將繼續前往各縣市辦理系列課程，幫助有需要的視障朋友， 縮短數位與城鄉落差。