臺灣證券交易所上市服務團前進日本招商　推動外企來臺上市

證交所積極於國內、海外持續推動招商，宣傳臺灣資本市場特色與優勢，鼓勵優質外國企業及吸引海外創新來臺上市發展。證交所上市服務團隊於10月23日至25日攜手康和綜合證券及資誠聯合會計師事務所，共同赴日本招商，除拜訪多家日本企業，並於東京舉辦「企業全球化布局 前進台灣資本市場」研討會，包括日本台灣商會聯合總會錢妙玲總會長、世界華商經貿聯合總會日本分會陳慶仰會長、台北駐日經濟文化代表處林春壽組長及多家台資企業代表均熱情參與，證交所並簡報說明臺灣資本市場發展概況和上市優勢，期深化與日本台商交流及加強市場服務。

根據PwC Taiwan《2023臺灣企業領袖調查報告》，日本為台商重要經營的前三大海外市場，面對國際地緣政治影響下，日本市場對臺灣仍然具有舉足輕重的地位。而臺灣具備完整高科技供應鏈完整聚落，且具備透明、有效率的上市審查機制，暨多元彈性的IPO與SPO籌資管道等國際競爭優勢，對於有意跨足亞洲市場版圖的日本企業或台商，選擇在台上市籌資，將有利於企業穩健經營和永續發展。

證交所上市二部袁正華經理致詞時表示，企業營運發展到一定階段，勢必面臨技術升級、接班傳承、永續經營等議題，上市就是協助企業轉型成長的有效策略之一。而臺灣資本市場經營超過一甲子，屬成熟穩健且流動性佳的國際化市場，外資持股市值占比長期維持約４成左右，證交所期許透過資本市場的力量和資源，協助海外企業上市發展及開拓國際市場。

此外，證交所近年積極推動創新企業發展，2021年第３季已設立「臺灣創新板」，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之企業加速上市籌資，本次前進日本也個別拜訪了資安軟體、新藥研發等具成長潛力的創新企業，透過互動交流，加強宣傳一般板及創新板的雙主板上市制度，提供不同營運發展階段的企業更多元彈性的上市選擇。

依據統計資料顯示，迄10月底已掛牌78家第一上市公司占全體上市公司家數比重約8％，第一上市外國股票於台股集中市場之第3季成交金額占大盤總成交金額比重約為5%。證交所將持續與中介機構加強合作，共同輔導及推動海外優質企業申請上市，於臺灣資本市場籌資發展，擴充企業營運資本、完備法遵制度、招募優秀人才，進而提升企業價值，達成永續經營目標。