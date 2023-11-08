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頻尿、尿急好困擾！「脛神經刺激術」引進台灣 大幅改善症況和膀胱容量

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 15:53
在美國及歐洲已經有超過20年使用經驗的「脛神經刺激術」於近年來引進台灣，可用來治療膀胱過動症和間質性膀胱炎。（圖／中國附醫台北分院）

在美國及歐洲已經有超過20年使用經驗的「脛神經刺激術」於近年來引進台灣，可用來治療膀胱過動症和間質性膀胱炎。（圖／中國附醫台北分院）

國內膀胱過動症的人口約428萬人，且女性多於男性，患者可能每隔30至40分鐘就想上廁所解尿，無法專心做事，嚴重影響日常生活和工作。中國附醫泌尿部婦女泌尿科主任、台北分院泌尿科醫師鄒頡龍提醒，現在除了行為治療和藥物治療，還有以微電流刺激足部的「脛神經刺激術」，可改善膀胱容量和尿急症狀。

56歲的職業駕駛楊先生，之前有高血壓的病史，近年有嚴重的頻尿、尿急情況，嚴重時開車8小時得找廁所20多趟，每小時3次尿急，讓他駕駛無法專心工作，晚上夜尿至少2次，根本無法好好休息。經過口服藥物治療、肉毒桿菌素膀胱注射等治療後效果皆不理想，直到接受「脛神經刺激術」治療後，膀胱容量變大，頻尿急症狀大幅降低了三分之二。

62歲的李女士有多年的頻尿困擾，約每隔30-40分鐘就想上廁所，也總覺得解不乾淨，出門旅遊更是困擾，常為了找不到廁所而憋尿時，下腹部以及尿道都很難受，李女士曾多次到醫療院所就診，原以為是泌尿道感染並進行抗生素治療，後來確診為膀胱過動症，接受口服藥物治療，症狀改善仍有限，也伴隨口乾、便秘等藥物副作用，直到接受「脛神經刺激術」後排尿症狀、腹部不適等明顯改善。

鄒頡龍表示，一般成人膀胱的尿液容量約400c.c.，正常的膀胱運作是等尿液累積至某程度，再透過神經傳遞使大腦產生尿意，接著經由膀胱肌肉的收縮將尿液排出。如果膀胱僅儲存了少量尿液就開始傳遞排尿訊號，產生尿意和不正常地收縮，就稱為「膀胱過動症」。高危險族群為40歲以上的女性、肥胖、 曾經反覆泌尿道感染、攝護腺疾病、有飲酒習慣的人。

鄒頡龍說明，治療膀胱過動症，除了行為治療，一般是採藥物治療；而在美國及歐洲已經有超過20年使用經驗的「脛神經刺激術」於近年來引進台灣，方法是使用非常細的針插入腳踝內側，連接電刺激的儀器。療程持續30分鐘，每個星期一次，6至12次治療便有明顯改善。此治療為自費項目。

此外，鄒頡龍也將「脛神經刺激術」納入間質性膀胱炎治療組套中的一環，間質性膀胱炎是一個特殊的疾病，典型症狀包括頻尿、夜尿、尿急、膀胱疼痛等，排尿症狀與膀胱過動症相當類似。因此「脛神經刺激術」治療後，再配合生活型態調整，口服藥物及膀胱水擴張等，效果相當明顯。

鄒頡龍提醒，當持續頻尿伴隨下腹部不舒服時，千萬勿拖延，盡快尋求專科醫師門診協助，來診斷是否罹患膀胱過動症或者間質性膀胱炎後，再對症治療。
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更新時間 : 2023-11-08 17:31 GMT+08:00

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