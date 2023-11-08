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幾無懸念 2023 將成史上最熱的一年 氣候專家嘆：根本好萊塢災難片

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 15:27
2023年10月24日，玻利維亞野火煙霧中的日出。（圖／路透社Claudia Belaunde）

2023年10月24日，玻利維亞野火煙霧中的日出。（圖／路透社Claudia Belaunde）

今（8）日是 24 節氣中的立冬，亦即傳統上冬季開始的日子，但天氣依舊炎熱，四季不顯已成常態，今年高溫更是月月破紀錄。根據歐盟氣候監測機構 8 日發布的最新報告，2023 年幾乎已篤定，是地球史上最熱的一年。

金融時報路透社報導，哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，C3S）表示，10 月氣溫較往年平均值高出攝氏 0.85 度，與 1850-1900 年間的同月份相比，更高出了 1.7 度。

此前全球氣溫已連續 4 個月破紀錄，再加上 10 月的異常高溫，官方認證，今年恐怕沒有懸念，就是 1940 年有紀錄以來，最熱的一年。若與聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）數據綜合評估，2023 亦將是地球 12.5 萬年以來最高溫的年份。

賓州大學氣候科學家 Michael Mann 表示，現在幾乎每逢聖嬰年，就是破紀錄年。愛丁堡大學氣候科學家 David Reay 感嘆，從今年的氣溫、海水溫度、海冰等情況來看，簡直是「好萊塢電影」才會有的場景。他諷刺道，若要將控制氣候變遷的拍成電影，片名可取為「熱亂」（Hot Mess 直譯，原意為「一團糟」）。

第 28 屆聯合國氣候變遷大會（COP28）即將於月底舉行，此時的這份報告不啻對各國帶來有形壓力。聯合國秘書長指控各國毫無誠意解決氣候問題，還持續加大化石燃料生產，如煤炭與石油天然氣。

聯合國警告，所謂的碳捕捉與貯存、二氧化碳移除技術等等，都不無風險。鑒於這類技術功效難料，各國應於 2040 年之前全面淘汰煤炭，並於 2050 年前將油氣生產及使用量大砍 3/4。

10 月也是南極海冰量連續 6 個月破年均低點。此外，洪災、野火、暴雨、熱浪似成了全球新日常。過去一個月來，澳洲北部罕見爆發野火，次數與規模「遠高於」西澳洲與北領地 20 年來的平均值。與此同時，歐洲大部分地區遭逢了往年少見的暴雨，北美與中國也出現異常降雨，南美則是受到極端熱浪侵襲，亞馬遜流域旱情嚴重。
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更新時間 : 2023-11-08 17:31 GMT+08:00

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