「抗中保台」疲軟？「這個世代」：年輕世代意志堅定也關注多元議題

集結民進黨、社民黨、無黨籍6位立委參選人的「這個世代」競選總部今（8）日正式成立，關於「抗中保台」議題是否漸趨疲軟，幾位成員指出，年輕世代意志最為堅定，也關注包含地方建設、居住正義等多元議題。關於新北市議員廖先翔家族侵占國有地非法營利一事，賴品妤也喊話廖先翔逃避「不可取」。

出身「太陽花世代」的台北市立委參選人吳沛憶、苗博雅、新北市立委參選人賴品妤、吳崢、苗栗縣立委參選人曾玟學，以及高雄市立委參選人黃捷，透過「這個世代」連線推出4大聯合政見，主打推動繁榮自主經濟、打造幸福自由生活、促進進步有尊嚴國家、積極擴展國際影響力，希望從9年前的占領立法院，到進軍立法院，為守護價值而戰。

被問及年輕世代對抗中保台漸趨免疫，苗博雅表示，年輕世代對抗中保台意志最堅定，越年輕對台灣的國家認同愈高、對自我身分認同愈清晰。因而年輕人也非常均衡的去談論國家各項內政議題，國安、長照、經濟皆是如此，沒有所謂不在乎。

吳崢、賴品妤皆為矢言剷除「新北三瘤」的「絕地武士」，兩人都提及民生議題的重要，包括實現居住正義、對抗盤踞在選區內的張慶忠、廖先翔等惡霸家族。吳崢表示，守護台灣民主是6位成員共同價值，主權國安是核心議題，但其他多元議題也相當重要，不會只鎖定在「抗中保台」。

吳沛憶表示，台灣是世界上少數在第一線面對中國專制、強權擴張，因而年輕世代有自己的認同、對國家的想法與立場，對國防自主安全及外交上結交民主盟友有很大共識。她認為，30世代有責任提出國家的問題、危機、解方，希望傳達所看見台灣的問題，以及下個世代的方向。

黃捷指出，年輕人並非對抗中保台免疫，而是對台灣有深刻認同、熱忱與連結，這些不用質疑與分化彼此對台灣命運共同體的情感。她也希望承接大家的期待與責任，因此談了國家主權之外，也要把這塊土地顧好，深入基層每個角落，從地方開始顧政治，過去衝進立法院，現在要前進立法院，這就是「這個世代」集結在此的原因。

賴品妤指出，自己持續推動居住正義、地方建設等各項議題的關注，不斷改善國政，讓民眾有了國家不斷在改變的認知，從下而上的凝聚主體意識與光榮感。

與賴品妤同一選區的廖先翔，先前被踢爆在保育區違法興建800坪豪華莊園、汐止區茄苳路上違法經營收費停車場，今天又被爆出在汐止區新台五路二段非法經營停車場，停車場的電話居然是其父廖正良的手機，以及廖先翔服務處的市內電話。

賴品妤表示，廖先翔一路以來都在說謊然後被打臉，廖家在地方強取豪奪不是一兩日，每月不法獲利每月20萬，累積下來5000萬。 先前一直狡辯，如今態度丕變道歉，不過是因為今天上午又被踢爆第三案，還被發現不法營利的停車場連絡電話是服務處電話，濫用資源，「我該說什麼？」要求對方出來面對，逃避是「不可取的」。