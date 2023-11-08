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南韓DMZ推秋季旅行僅限16天　開放前美軍基地參觀＆多項體驗

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 14:29
南韓非軍事區域（DMZ）（圖／pixabay_ <a href="https://pixabay.com/users/wreindl-117548/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=239106">Wolfgang Reindl</a>）

南韓非軍事區域（DMZ）（圖／pixabay_ Wolfgang Reindl

今年為南北韓停戰70週年，南韓非軍事區（DMZ）為此特別開放「格里夫斯營地」（Greaves Camp）展覽，同時也舉辦各種體驗活動，開放時間僅有16天。

若對南北韓之間的歷史有興趣，DMZ可說是訪韓必去行程之一，但可參觀景點僅限坡州臨津閣及搭乘和平纜車等，十分有限。韓媒報導，京畿觀光公社7日表示，為迎接停戰70週年，11月10日開始至26日將進行「格里夫斯營地秋季旅行」，特別開放平常為管制區域的格里夫斯營地。

格里夫斯營地內有10個展示區，參觀者不僅可欣賞營地內的特色建築及展示，同時還可體驗穿軍服、製作狗牌等多種活動，每日開放10點、11點、14點、15點、16點等5個場次，參觀時間為80分鐘，每週一休館。

格里夫斯營地過去曾有長達50年的時間為美軍基地，2013年開始由京畿道及京畿道觀光公社接手，建設安保體驗設施，計畫在明年下半年進行第二次擴大開放，目前多為展示住宿型文化藝術體驗空間，京畿道日後也計畫多方面推動格里夫斯營地觀光，活化DMZ之旅。

近日Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」、「毒梟聖徒」以及偶像團體Red Velvet瑟琪等MV、戲劇、廣告等皆曾在格里夫斯營地拍攝，因此備受關注。
南韓
非軍事區
DMZ
美軍基地

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