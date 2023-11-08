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柯文哲推代理孕母解禁 衛福部：《人工生殖法》修法推動中

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 12:32
嬰兒示意圖（圖／Unsplash_Alex Pasarelu）

嬰兒示意圖（圖／Unsplash_Alex Pasarelu）

民眾黨 2024 總統大選參選人柯文哲昨（7）日提出少子化政見，要當年輕人的神隊友，其中提到代理孕母解禁，引發關注，衛服部部長薛瑞元今（8）日鬆口，將提《人工生殖法》修正草案，開放代理孕母，但仍應尊重社會大眾意見。

柯文哲在臉書提到，年輕人被現實社會逼退，不敢幻想成家，不敢生兒育女。若當選，他會以「十全補湯」十大解方打造讓台灣年輕人敢生敢養的優質環境。其中一項政見為代孕鬆綁，將代理孕母納入《人工生殖法》，保障身體自主權，並解除取卵限制。

中央社報導，薛瑞元上午在立院接受媒體聯訪時表示，現行法規禁止代孕，是否要解禁，國民健康署正與專家諮詢溝通。他進一步指出，衛服部提出的《人工生殖法》修正草案，會有開放代理孕母一項，讓民眾有所選擇，但若立院修法不通過，會遵從民意。

聯合報引述國健署署長吳昭軍說法，針對修正案已舉行 13 場專家會議，相關細則仍在草擬。修法重點有四，包括：同性、單身女性、代理孕母、確保兒童權益。

對於推動時程，吳昭軍表示，草案擬定後將進入預告期，約落在 2024 年第 1 季或第 2 季，預告期約 2 個月，蒐集公眾意見後，預計明年 8 月、9 月送衛福部。衛福部須召開性平會審議，若順利，有望 2024 年底送行政院審議。

代孕法規的重點包括，代孕產下的小孩權益（如醫療、撫養權等）；女性身體自主權；家庭倫理問題。法規將明定代孕流程，除了須先諮詢，並須以契約保障委託者與孕母之權利義務，如營養費等問題都須納入合約中。
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