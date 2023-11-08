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英日警戒島嶼聯合軍演15日登場 相互准入協定應用首例

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2023/11/08 10:05
英國國防大臣夏普斯（左3）近日訪問日本，與防衛大臣木原稔（左2）進行會談。

英國國防大臣夏普斯（左3）近日訪問日本，與防衛大臣木原稔（左2）進行會談。 (來源 中央社)

英國國防部當地時間7日表示，陸軍正與日本陸上自衛隊規劃本月15日至26日舉行「警戒島嶼」聯合陸戰軍演，將為歷來規模最大，英方預計逾150名人員參與。由於日英雙方簽署「相互准入協定」，英國成唯一可在日本領土與之舉行雙邊軍演的歐洲國家。

今（2023）年1月日本首相岸田文雄赴倫敦，與英相蘇納克（Rishi Sunak）簽署允許雙方相互在對方領土部署武裝部隊的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA），英國繼美國、澳洲之後，成為首個與日本簽署RAA的歐洲國家，有助鞏固英國對印太區域安全的承諾，並一同規劃和執行規模較大、複雜度較高、更頻繁的聯合軍事演訓與部署行動。英日RAA於10月15日生效。

今年5月，日英發布「廣島協議」（Hiroshima Accord），除了提升在經濟、防衛、科技、能源等領域的戰略夥伴關係，也強調雙方對台灣的基本立場維持不變，並重申台灣海峽的和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的一部分。

在此基礎上，英國國防部7日表示，雙方將於11月15至26日舉行長達近兩週的「警戒島嶼」軍演（Vigilant Isles），進一步展現英國對印太區域的承諾。該部指出，RAA以及「廣島協議」有助增進英日武裝部隊的相互操作性與協同作戰能力，鞏固英日共享的安全。

中央社報導，「警戒島嶼」軍演2018年首度舉行，金次為英日第4度在日本境內舉行「警戒島嶼」雙邊軍演，預計將是歷來規模最大的一次。而在之前除了美軍，尚未有任何外國軍隊曾在日本境內陸地進行過軍事操演。

日本駐英國大使館指出，今年的「警戒島嶼」軍演目標包括增進陸上自衛隊的作戰能力以及與英國陸軍的相互理解和信任。軍演內容將以島嶼防衛為基礎，將日本和英國的地理環境特性納入考量。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）近日訪問日本，與日本防衛大臣木原稔進行一系列雙邊會談，並在7日與出席七大工業國集團（G7）外長會議的外交大臣柯維立（James Cleverly）及外務大臣上川陽子舉行英日防長和外長2+2對話。

夏普斯另與木原稔討論「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program, GCAP）。這項整合英國、日本、義大利3國防衛科技資源、能力和產業供應鏈的計畫以共同打造最先進的第6代戰機為重點。
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相互准入協定

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更新時間 : 2023-11-08 17:30 GMT+08:00

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