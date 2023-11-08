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以色列哈瑪斯衝突關鍵戰線 加薩走廊地道戰對決開始

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/08 09:56
2023年11月7日，以色列國防軍拍攝的加薩地道井口影像截圖。（圖／路透社 Israeli Defence ...

2023年11月7日，以色列國防軍拍攝的加薩地道井口影像截圖。（圖／路透社 Israeli Defence ...

經過了數周的轟炸空襲，以色列對加薩走廊的軍事行動已進入地面戰，在包圍加薩市後，以方攻擊重點轉向綿延數百里的地道，這盤根錯節的「蜘蛛網」坑道，是伊斯蘭武裝分子哈瑪斯（Hamas）的巢穴，人質也疑似關押在此，安危難料。

路透社報導，哈瑪斯 10 月 7 日對以色列突襲，奪去 1,400 條人命，擄走 240 名人質，而以國反攻至今，也已造成加薩逾萬人死亡。外界疾呼人道停火，但以方堅持不放人就不停火，哈瑪斯要求停火才放人，雙方陷入僵局。

與此同時，以國官方表示，北加薩地下迷宮般的地道，是本場戰事的新階段，恐會費時不少時間。消息人士透露，在以軍推進加薩市時，面臨了哈瑪斯分子的頑強抵抗，利用地道伏擊以軍。據一名巴勒斯坦來源透露，戰士會從井狀通道口出現，發射火箭推進榴彈後就消失不見，接著又從另一通道口攻擊，神出鬼沒。

以色列國防軍（IDF）7 日表示，工程部隊正用爆裂物摧毀坑道，已成功毀去 100 處井穴。2007 年控制加薩走廊的哈瑪斯，在地下打造了數百公里地道，有一說是綿延 500 百里，部分深度甚至達 80 公尺。遭俘後獲釋的一名人質，將之形容為「蜘蛛網」。

IDF 出動了機器人、搜尋犬，尋找地道入口，再由以色列特種工兵部隊（Yahalom unit）決定是否進入隧道作戰。以軍也透過逃往南方的加薩居民蒐集地道位置情資。由於哈瑪斯以人質牽制，將之關押在地底下，地道戰不得不緩慢進行，以免誤傷自己人。

此前經濟學人分析，地道戰的複雜，就連最精良的現代部隊都怕。要揪出地道、在地下密閉空間作戰、避開詭雷掃蕩敵軍，都不是陸上、水上、乃至於空中作戰可相比擬。過去以軍吃過不少苦頭，強化了不少訓練準備，如今與哈瑪斯再次較量，地道就是決勝場。

以色列官方 8 日公布了一處位於樂園旁的地下通道入口：

以色列哈瑪斯衝突關鍵戰線 加薩走廊地道戰對決開始
2023年11月3日，哈瑪斯釋出的加薩地道畫面。（圖／路透社Hamas Military Wing/Handout）

以色列哈瑪斯衝突關鍵戰線 加薩走廊地道戰對決開始
2018年1月18日，加薩走廊通往以色列的邊界隧道口。（圖／路透社Jack Guez）

以色列哈瑪斯衝突關鍵戰線 加薩走廊地道戰對決開始
2018年1月18日，加薩走廊通往以色列的邊界隧道內部。（圖／路透社Jack Guez）
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更新時間 : 2023-11-08 17:30 GMT+08:00

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