以色列哈瑪斯衝突關鍵戰線 加薩走廊地道戰對決開始

經過了數周的轟炸空襲,以色列對加薩走廊的軍事行動已進入地面戰,在包圍加薩市後,以方攻擊重點轉向綿延數百里的地道,這盤根錯節的「蜘蛛網」坑道,是伊斯蘭武裝分子哈瑪斯(Hamas)的巢穴,人質也疑似關押在此,安危難料。

路透社報導,哈瑪斯 10 月 7 日對以色列突襲,奪去 1,400 條人命,擄走 240 名人質,而以國反攻至今,也已造成加薩逾萬人死亡。外界疾呼人道停火,但以方堅持不放人就不停火,哈瑪斯要求停火才放人,雙方陷入僵局。

與此同時,以國官方表示,北加薩地下迷宮般的地道,是本場戰事的新階段,恐會費時不少時間。消息人士透露,在以軍推進加薩市時,面臨了哈瑪斯分子的頑強抵抗,利用地道伏擊以軍。據一名巴勒斯坦來源透露,戰士會從井狀通道口出現,發射火箭推進榴彈後就消失不見,接著又從另一通道口攻擊,神出鬼沒。

以色列國防軍(IDF)7 日表示,工程部隊正用爆裂物摧毀坑道,已成功毀去 100 處井穴。2007 年控制加薩走廊的哈瑪斯,在地下打造了數百公里地道,有一說是綿延 500 百里,部分深度甚至達 80 公尺。遭俘後獲釋的一名人質,將之形容為「蜘蛛網」。

IDF 出動了機器人、搜尋犬,尋找地道入口,再由以色列特種工兵部隊(Yahalom unit)決定是否進入隧道作戰。以軍也透過逃往南方的加薩居民蒐集地道位置情資。由於哈瑪斯以人質牽制,將之關押在地底下,地道戰不得不緩慢進行,以免誤傷自己人。

此前經濟學人分析,地道戰的複雜,就連最精良的現代部隊都怕。要揪出地道、在地下密閉空間作戰、避開詭雷掃蕩敵軍,都不是陸上、水上、乃至於空中作戰可相比擬。過去以軍吃過不少苦頭,強化了不少訓練準備,如今與哈瑪斯再次較量,地道就是決勝場。

以色列官方 8 日公布了一處位於樂園旁的地下通道入口:

Hamas’ cynical use of the civilian population has been further revealed:



IDF Paratroopers Brigade operating in Northern Gaza exposed the opening of an underground terror tunnel near an amusement park and another found near a university.



A weapon warehouse, containing… pic.twitter.com/cd9FaeJDfO