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台灣罕見「倒立水母」觸手張開如粉紅色花朵　近日現蹤台南將軍鹽田與青山漁港

台南市觀光旅遊局表示，倒立水母很脆弱，受攪動觸碰易受傷，且觸鬚有弱毒性，遊客應避免侵擾濕地生態並注意安全。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/07 20:16
水母倒立時圓盤在下，觸鬚朝上，緩緩擺動著圓盤，特殊的倒立游泳行為，有別於一般水母。台南市將軍區扇形鹽田鹽灘地內，近日就發現別名「倒立水母」...

水母倒立時圓盤在下，觸鬚朝上，緩緩擺動著圓盤，特殊的倒立游泳行為，有別於一般水母。台南市將軍區扇形鹽田鹽灘地內，近日就發現別名「倒立水母」...

台南市將軍區扇形鹽田出現別名「倒立水母」的仙后水母，引起民眾矚目，最近又有民眾在附近的青山漁港發現大量倒立水母，民眾推測港邊水質適合生存，但隨時可能隨大潮離開。

台灣罕見「倒立水母」觸手張開如粉紅色花朵　近日現蹤台南將軍鹽田與青山漁港

台南市將軍區青山漁港近期出現大量別名「倒立水母」的仙后水母，民眾推測是港邊水質環境適合生存，但如果有大潮出現，可能就會隨海流離開。（讀者提供）中央社

青山漁港近日常有賞水母的民眾造訪，只要到堤岸邊就可清楚看到水面附近有許多被稱為「倒立水母」的仙后水母，因顏色、模樣奇特，相當吸睛

將軍區鯤溟里長周吉明說，印象中小時候曾在青山漁港看過水母，但是一般常見的是透明水母，粉紅色的倒立水母倒是比較少見。

中央社6日引述南縣區漁會青山漁港主任周朝壽說，倒立水母應是隨潮汐進入青山漁港，因為港邊水質環境適合生存才大量聚集，但如果有大潮出現，可能就會隨海流離開。

台灣罕見「倒立水母」觸手張開如粉紅色花朵　近日現蹤台南將軍鹽田與青山漁港

台南市政府觀光旅遊局3日表示，青鯤鯓扇形鹽田是國家重要濕地，生態資源豐富，如今發現倒立水母，將邀集生態專家現勘研究發生原因及意義。（讀者提供）中央社

青鯤鯓扇形鹽田認養單位: 台灣環境規劃協會指出，仙后水母觸手因為有共生藻，白天倒立曬太陽進行光合作用，故名「倒立水母」，也因為有共生藻，讓水母出現不同顏色的形體，扇形鹽田屬於水流平穩淺坪鹽田，適合水母棲息，今年監測發現不少仙后水母，潮間帶生態也相當豐富。

台灣環境規劃協會監測發現，鹽灘地還有端鞭水母、招潮蟹、稀有植物光梗闊苞菊等生物，生態豐富。

台灣環境規劃協會鹽田專案主任郭靜雯5日透過新聞稿表示，將軍區青鯤鯓扇形鹽田出現倒立水母受矚目，台灣環境規劃協會自去年(2022年) 向國有財產署認養國有鹽灘地扇形鹽田後，進一步在全區生態調查，確認有不少仙后水母、端鞭水母，還有台灣特有種台灣旱招潮等招潮蟹、海葵、卵葉鹽藻、稀有植物光梗闊苞菊等，生物相豐富。

郭靜雯表示，扇形鹽田屬於水流平穩淺坪鹽田，很適合水母棲息。她說，扇形鹽田停止曬鹽任務後，全區水域仍透過水道與海水潮汐共通，在自然潮水帶動下，可以在不同區域看到屬於潮間帶的生物，冬天也是雁鴨科候鳥重要棲息地。

郭靜雯說，扇形鹽田獨特自然美景吸引許多民眾造訪，民眾觀察拍照時應注意水域安全、不觸碰水母、不留下垃圾，協會除了進行生態調查、環境維護，並陸續辦理公民科學活動外，未來預計結合社區、學校、公部門舉辦生態人文培訓、環境教育課程，推動永續經營管理。

資料顯示，倒立水母的學名是仙后水母，別名朝天水母，分布於全球熱帶海域，主要棲息在陽光充足且無海流的淺海，包含潮間帶至水深10公尺沙質環境、淺水泥質底、海草床上或潟湖地形。

倒立水母曾在屏東、綠島、澎湖群島與東沙島、高雄林園濕地公園、潟湖等地現蹤。

台南市政府觀光旅遊局表示，倒立水母相當脆弱，受到攪動觸碰容易受傷，且觸鬚帶有弱毒性，遊客應遵守相關規定，避免侵擾濕地生態環境及注意安全。
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仙后水母
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