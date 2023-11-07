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台灣首座資安實戰場 台南沙崙資安服務基地成產品驗測、攻防演練重要場域

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/07 17:43
台南沙崙資安服務基地網站（圖／截自台南沙崙資安服務基地網站）

台南沙崙資安服務基地網站（圖／截自台南沙崙資安服務基地網站）

數位部產業署今（7）日表示，台灣首座資安演訓實戰基地、台南沙崙資安服務基地（ASW South），迄今已辦 33 項次產品驗測服務，協助產業提升資安防護能量。

數產署團隊今日造訪沙崙資安服務基地，這座基地是集展示演訓、實證功能合一的資安實戰基地。

沙崙基地功能包括：培養在職資安人才；挖掘資安新秀；建立包含關鍵基礎設施、半導體、物聯網、智慧綠能、智慧製造等五大資安實證場域；設計資安攻防演練劇本；辦理產品驗測；擴散資安意識等多元服務，助產業提升資安防護能。

基地座落在台南沙崙智慧綠能科學城內，鄰近台南高鐵站，2021 年啟用。沙崙基地提到，對面的台南三井 2022 年 2 月正式營業後，讓科學城在科技研發或民生需求的生活圈更為完整。

配合政府「國家資通安全發展方案」目標，沙崙資安服務基地不僅與周邊聚落串聯，也結合台灣重要產業，推動跨區智慧科技整合應用及產業跨域資安應用。成立至今，已辦理 23 家次業者、累計 33 項次產品驗測服務，並研擬國內外資安事件 23 套攻防劇本，累計逾 4,200 人次參訪、資安人才培育逾 2,300 人次。

根據中央社，團隊展示了關鍵油水電基礎設施的工控資安防護機制，如紅隊攻擊、藍隊防護演練示範。工研院表示，透過攻防演練劇本，讓廠商得知工廠升級為智慧工廠後，可能面臨的資安風險，再將資安廠商的解決方案帶入場域驗證，有助製造業挑選所需的資安產品。
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更新時間 : 2023-11-07 21:39 GMT+08:00

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