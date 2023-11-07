中嘉再爆與東森、寰宇同董事　 藍：行政院卡反壟斷草案4年應給交代

三立入股中嘉系統台且持股27%，每年廣告獲利上看6億，涉違反媒體壟斷條款，在野痛批監理機關NCC完全失能，主委陳耀祥護航。國民黨今（７）日指出，「媒體多元維護與壟斷防治法草案」行政院卡關4年，要執政黨、行政院長陳建仁給個交代。

中嘉為國內市占率最高的系統業者，時代力量立委邱顯智本月6日再揭，直接持有中嘉數位100%股份的泓順投資，由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事，跨越系統經營者不得與新聞頻道業者整合的紅線。

國民黨團今日質疑，三立不只已完成入股中嘉，還同意中嘉旗下12家有線電視，把三立財經台（改名三立iNEWS）從88台移頻到48台，粗估每年廣告獲利5、6億元。質疑民進黨在野時高舉「反媒體壟斷」大旗，執政8年期間卻讓「媒體多元維護與壟斷防治法草案」在行政院長達４年。

首席副書記長李德維指出，NCC４年前將反媒體壟斷草案送交行政院，草案中提及不希望看到言論集中，然而中嘉將旗下12頻道、把三立財經台從88頻道移頻到48頻道，就是言論集中最佳寫照。NCC讓新聞媒體進入系統業者獲取更多的利益，甚至視若無睹，要求陳耀祥不要玩弄法律，不適任就必須下台！

藍委林為洲表示，行政院在2019年9月11日提出「媒體多元維護與壟斷防治法草案」，在第12條第一項規定：「訂戶數占全國總訂戶數百分之二十以上之有線廣播電視系統經營者與無線電視事業、經營新聞及財經頻道、頻道代理商、全國性廣播或全國性日報之事業整合。」應不予許可整合。該草案在行政院躺4年，遲遲未排入行政院會討論審查，更遑論送到立法院審查，質疑民進黨執政近8年卻對此毫無作為。

由於「媒體多元維護與壟斷防治法」未能完成立法程序，NCC依據國家通訊傳播委員會在107年12月5日所召開的第833次委員會議，針對中嘉投資案做出「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」決議。林為洲指出，這已說明三立間接投資中嘉案是NCC自打臉。

林為洲提出，三立有一個財經台在88頻道，三立旗下有個南國有線電視台，在2021年元月1日將三立財經台移頻到48台。由於南國有線電視的市占率極低，移頻動作未引起業界和收視戶太多注意。但早在2018年7月，NCC通過中嘉交易案、2019年中嘉交易案原始股東陸續出脫持股。2021年5月26日NCC通過中嘉旗下12家有線電視系統和其他地方系統業者，提出三立財經台（後改名iNEWS）移頻到48頻道案；此時包含南國有線電視在內，中嘉的市占率約25.7%。

林為洲表示，這就是三立入主中嘉的好處，新聞業者控制系統業者，讓系統業者換頻，放在最熱門的頻道，根據業界估算，每年廣告獲利超過5、6億元。林為洲怒斥NCC當三立的門神，讓三立順利換頻，被抓包才說要介入了解。至於「媒體多元維護與壟斷防治法草案」卡關４年，根本是行政怠惰，陳建仁應給說法。

林為洲呼籲，行政院在這個會期務必要將「媒體多元維護與壟斷防治法草案」送到立法院交通委員會審查，讓反媒體壟斷法制化，不要再用所謂的附帶條款或是決議，約制媒體和系統業者之間的上下整合、壟斷，不再存在「非經本會核准」的灰色地帶。