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大苑子秋冬最賣　芋頭系列、紫米紅豆系列及桂圓系列開催上市

By 台灣英文新聞
2023/11/07 17:14
許慶良紫米紅豆鮮奶。（圖／大苑子）
桂圓系列。（圖／大苑子）
許慶良紫米紅豆鮮奶。（圖／大苑子）

許慶良紫米紅豆鮮奶。（圖／大苑子）

桂圓系列。（圖／大苑子）

許慶良紫米紅豆鮮奶。（圖／大苑子）

大苑子秋冬極受歡迎的芋頭系列、紫米紅豆系列及桂圓系列，苑粉敲碗開催，即日起回歸。

大苑子秋冬限定、芋頭控最愛的系列飲品「許慶良芋頭鮮奶」(70元/中杯、90元/大杯)、「許慶良芋頭鮮奶綠」(70元/中杯、90元/大杯)及「芋頭奶綠」(中南部-60元/中杯、75元/大杯，北部-65元/中杯、80元/大杯)，大苑子11月全台門市上市。

「許慶良芋頭鮮奶」綿密的大甲芋頭，細火慢煮成泥，微蜜滑順的芋泥中嚐的到些許的芋頭塊，與濃醇的特A級許慶良鮮乳完美融合，入口即化，奶味香醇，芋泥滑順好幸福，甜蜜的彷彿置身於紫色泡泡中！「許慶良芋頭鮮奶綠」濃芋綿密的許慶良芋頭鮮奶，與清新回甘的茉香綠茶巧妙融合，濃厚的芋香中透出淡淡的茉莉香氣，啜飲一口，香醇濃厚，回甘爽口，身為芋頭控的你值得擁有！「芋頭奶綠」滑順綿密的芋頭與奶香甜蜜結合，再加入清爽回甘的茉香綠茶，奶香中帶出綠茶香，是味覺的一大饗宴！

芋頭嚴選來自台中大甲，當地屬亞熱帶氣候，並引用豐沛純淨的大安溪水源灌溉，得天獨厚的地理優勢，栽種出的芋頭香氣濃郁、品質優良，口感綿密鬆軟、入口即化。芋頭的膳食纖維是米飯的四倍，養生又健康。

許慶良鮮乳則符合產銷履歷認證、可溯源讓消費者更加安心，更在2021年年底獲得最新的「動物福利標章」，是目前全台極少數獲得此標章的乳牛牧場之一，要符合此標章需達到11項指標、完成50項完整評分項目，是特A級、單一乳源、且有獸醫師把關的高品質鮮乳！

深受大朋友小朋友以及女性熱愛的「許慶良紫米紅豆鮮奶」終於回歸啦！「許慶良紫米紅豆鮮奶」(70元/中杯、90元/大杯)，這一杯不論是冷的熱的都好好喝、好香濃！嚴選濃、醇、香、甜的許慶良鮮乳加上香Q的紫米和綿密紅豆，一杯就可以品嘗到豐富口感，口口驚喜、口口滿足！另外加碼推出，紫米紅豆奶茶(中南部-60元/中杯、75元/大杯，北部-65元/中杯、80元/大杯)，兩杯絕對都是秋冬暖心小點心的絕佳首選！

大苑子桂圓紅棗茶(65元/大杯)以甘醇的錫蘭紅茶為基底，嚴選台南東山土窯柴燒桂圓，再加入紅棗，每日經過繁瑣的備料程序後，還需耗費時間看火侯新鮮現熬，每一口都喝得到桂圓香氣及溫潤茶香與紅棗清甜；許慶良桂圓鮮奶茶(75元/大杯)，杯杯都能品嚐到台南東山土窯柴燒桂圓肉與紅棗，真材實料，暖身可口，為入冬做最好的補身準備！另外，桂圓朵朵(75元/大杯)，桂圓茶加上滑順Q彈台產新鮮銀耳，補氣養顏。

更新時間 : 2023-11-07 21:39 GMT+08:00

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