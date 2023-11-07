2023 i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽暨北區區賽

2023年「i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽暨北區區賽」 由新北市教育局與國立臺灣師範大學聯合主辦、 微星科技股份有限公司贊助，目前已邁入第8年。今年共有132組 隊伍參賽，其中包含全能組國中40隊、高中職11隊、國小36隊 ；光控組國小14隊、國中22隊；IOT組國中5隊、高中職4隊 ，超過800位學生同場競技比賽，競賽盛況精采可期。

國立臺灣師範大學教授洪榮昭及林坤誼表示， 今年首度運用手電筒光照發電， 將軌道車及飛機滑翔概念製作機構本體， 並搭配手搖發電機及手電筒導致軌道產生電能， 於賽道上進行任務破關；高中職組為超音波裝置結合「物聯網」， 競賽項目「IOT為誰抓忙」隊員製作自走車在8字形軌道上以紅外 線偵測障礙並停止，前導車沿軌道前進， 跟隨車用機構的怪手裝置夾離軌道上障礙物，頗具挑戰性及可看性。 競賽延續「當天組裝，當天競賽」傳統，體現創客精神。

樟樹國際實中獲得全能組高中職冠軍。資訊科高曼婷老師表示， 資訊科團隊人員組成都是跨年級和跨班合作，除了學生手作能力， 還有看得學生團隊合作，學長姐在固定練習時間外， 也會自己安排時間約學弟妹額外指導，讓高一新生有信心上場比賽， 每年參加比賽都可以看到學生成長， 也是建立學生專題製作機構基礎能力。

絕命拓荒隊長資訊科鍾奕成說道，吸收了一整屆比賽的經驗， 對自己來說是一個很神奇的體驗。曾經我們一再失敗， 遇到各種困境，可以說沒成功過，但也不停進行改進， 而當我們在次遇到一樣的問題時我們已有能力進行應對。 非常幸運能遇到一群好相處能力超強的隊友， 而接下來我們則要面臨更大挑戰， 相信全國賽我們也能拿下不錯的成績。

教育局長張明文表示，新北市長期推動科學教育向下扎根及擴散普及 ，結合生活經驗的素養教學，更能啟發學生的學習動機。此外， 新北市推動「科學+學校」計畫、 科普環島列車及科教巡迴車等多項活動， 除了展出學生科學研究作品外，親師生都能共襄盛舉， 還有現正熱烈報名中的智慧新北-新北市2024年STEAM機關 王大賽以及將於明年8月在新北舉辦的2024IEYI世界青少年 發明展國際賽，都是培養學生的科學觀察力及思考深度， 也可讓學生經驗成功、失敗與冒險，獲得帶著走的科學能力。

信義國小選手認真實作中。(圖／新北市教育局)

樟樹國際實中選手進行成品測試。(圖／新北市教育局)