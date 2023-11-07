2023 i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽暨北區區賽

2023年「i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽暨北區區賽」由新北市教育局與國立臺灣師範大學聯合主辦、微星科技股份有限公司贊助，目前已邁入第8年。今年共有132組隊伍參賽，其中包含全能組國中40隊、高中職11隊、國小36隊；光控組國小14隊、國中22隊；IOT組國中5隊、高中職4隊，超過800位學生同場競技比賽，競賽盛況精采可期。
國立臺灣師範大學教授洪榮昭及林坤誼表示，今年首度運用手電筒光照發電，將軌道車及飛機滑翔概念製作機構本體，並搭配手搖發電機及手電筒導致軌道產生電能，於賽道上進行任務破關；高中職組為超音波裝置結合「物聯網」，競賽項目「IOT為誰抓忙」隊員製作自走車在8字形軌道上以紅外線偵測障礙並停止，前導車沿軌道前進，跟隨車用機構的怪手裝置夾離軌道上障礙物，頗具挑戰性及可看性。競賽延續「當天組裝，當天競賽」傳統，體現創客精神。
樟樹國際實中獲得全能組高中職冠軍。資訊科高曼婷老師表示，資訊科團隊人員組成都是跨年級和跨班合作，除了學生手作能力，還有看得學生團隊合作，學長姐在固定練習時間外，也會自己安排時間約學弟妹額外指導，讓高一新生有信心上場比賽，每年參加比賽都可以看到學生成長，也是建立學生專題製作機構基礎能力。
絕命拓荒隊長資訊科鍾奕成說道，吸收了一整屆比賽的經驗，對自己來說是一個很神奇的體驗。曾經我們一再失敗，遇到各種困境，可以說沒成功過，但也不停進行改進，而當我們在次遇到一樣的問題時我們已有能力進行應對。非常幸運能遇到一群好相處能力超強的隊友，而接下來我們則要面臨更大挑戰，相信全國賽我們也能拿下不錯的成績。
教育局長張明文表示，新北市長期推動科學教育向下扎根及擴散普及，結合生活經驗的素養教學，更能啟發學生的學習動機。此外，新北市推動「科學+學校」計畫、科普環島列車及科教巡迴車等多項活動，除了展出學生科學研究作品外，親師生都能共襄盛舉，還有現正熱烈報名中的智慧新北-新北市2024年STEAM機關王大賽以及將於明年8月在新北舉辦的2024IEYI世界青少年發明展國際賽，都是培養學生的科學觀察力及思考深度，也可讓學生經驗成功、失敗與冒險，獲得帶著走的科學能力。
信義國小選手認真實作中。(圖／新北市教育局)
樟樹國際實中選手進行成品測試。(圖／新北市教育局)