2023 TCCF創意內容大會登場　中華電信設獎挺台灣影視內容

由文化內容策進院主辦的「2023 TCCF 創意內容大會」今(11/7)日於松山文創園區盛大登場， 中華電信為鼓勵更多台灣作品有機會在世界舞台發光，本次於「 PITCHING」提案大會特別設立中華電信獎， 董事長郭水義親臨現場參加開幕儀式， 感受台灣文化內容產業的旺盛創作能量；行政院副院長鄭文燦、 行政院政務委員林萬億及文化部長史哲亦蒞臨見證這場亞洲內容產業 年度盛事。TCCF創意內容大會為亞洲重要內容產業盛會， 肩負國際內容版權市場交易與創投提案平台任務， 致力協助全球內容業者找到最佳國際合製資源。 中華電信秉持擴大佈局影視產業的方針， 也將持續發掘台灣優質文創內容IP，為台流造浪，協助出色的T- Content進軍國際。

邁入第四屆的「TCCF 創意內容大會」，每年匯集超過20 個國家的內容產業及科技產業人士齊聚洽商，此次活動分為「 MARKET」、「PITCHING」與「 INNOVATIONS」三大部分，涵蓋創作、製作、發行、 推廣的完整系統，讓創作者、業者和投資者得以互相連結與探索。

中華電信本次於「PITCHING」 提案大會特別設立中華電信獎(Chunghwa Telecom Award)，將從入選「Project to Screen」單元的所有企劃案中， 選出一件兼具在地特色與國際潛力的優秀影視企劃案， 頒發新台幣60萬元獎金。中華電信獎將於11月10日頒發， 不僅希望藉此吸引世界各地內容產業專業人士前來交流創意與經驗， 也期盼能為台灣內容產製與專業人才對接國際資源， 壯大台灣文化內容產業生態系。