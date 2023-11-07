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臺灣企銀Hokii數位會員台灣Pay繳地價稅最高回饋3,500點

By 台灣英文新聞
2023/11/07 16:53
圖／臺灣企銀

圖／臺灣企銀

地價稅11月開徵，臺灣企銀為鼓勵用戶使用手機就能方便繳稅，推出台灣Pay繳地價稅優惠活動，該行Hokii數位會員繳稅更享重磅加碼回饋，最高可獲得3,500點台灣Pay紅利點數(等值新臺幣350元)或新臺幣(以下同)500元刷卡金回饋。

即日起至112年11月30日止，透過「臺灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」綁定臺灣企銀Hokii數位帳戶/一般帳戶/金融卡繳納地價稅，每筆享台灣Pay紅利點數500點(等值50元，每人限回饋5筆)，若為該行Hokii數位會員再加碼台灣Pay紅利點數1,000點(等值100元，每人限回饋1筆)，另外民眾若綁定臺灣企銀信用卡繳納也能享有50元刷卡金(每人限回饋10筆)，繳稅金額達3,000元可再享最長12期分期零利率優惠。

臺灣企銀表示，只要持有該行新臺幣帳戶及網路銀行，透過該行行動銀行APP就可以輕鬆快速成為Hokii數位會員，除了繳納地價稅享有加碼回饋外，更同時享有六大優惠權益，包含台灣Pay消費紅利點數回饋最高50%、首次申辦電子交易及基金電子對帳單並綁定LINE個人化服務享回饋LINE POINTS 50點、外幣匯款手續費折50元、永續生活卡國外消費加碼最高回饋至3.5%、線上信貸系統作業費優惠價2,000元及基金申購手續費折扣優惠最低2.5折起，讓民眾體驗多元便利的金融服務，打造更豐富美好的數位生活圈。

臺灣企銀近年在數位金融領域表現亮眼，推出多項具指標與創新金融商品服務，運用數位科技打造智慧金融新生態，屢獲外界及各大數位金融獎項肯定，得獎件數年年創新高。今年分別奪得ESG指標之台灣永續行動獎2大獎、卓越銀行評比「最佳數位金融服務獎」、工商時報數位金融獎獲1金1優，及素有客服界奧斯卡美譽的｢CSEA卓越客服大獎｣3大獎，更於近日榮獲第20屆國家品牌玉山獎10大獎項，其中勇奪2座全國首獎最高殊榮，已締造首家公股銀行三連霸紀錄！未來，臺灣企銀將持續引領金融科技創新，提供客戶更優質暖心之金融服務體驗。

更新時間 : 2023-11-07 21:38 GMT+08:00

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