台北凱撒王朝餐廳 冬令暖心佳餚 主廚精製滋補料理 限時加碼8折優惠

立冬時節氣候寒冷，也是在經過一年的辛勞後，休養生息、滋補調養的好時機。台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢，選出各式進補必備食材，憑藉著超過二十年的資深經驗，完美的將美味與滋補結合在料理中，以進補聖品「家傳羊肉爐」領軍，自11月6日起至12月31日，推出多款冬令暖心佳餚。11月7日至11月12日更有立冬加碼8折優惠，快把握機會搶鮮品嘗。

需提前三天預訂，費工耗時的「家傳羊肉爐」，是主廚選用口感較佳，能驅寒暖心胃的羊肉做主角，用古早味的方式，以少量中藥材的清香做輔助，讓羊肉的鮮味成為湯頭主體。特別選用肉質鮮嫩的羊肋排骨肉，經過三小時精心熬煮，提供包含高麗菜、凍豆腐、冬粉、銀耳、腐皮、菌菇等必備的多款配料，讓來客自行下鍋烹煮，再沾上師傅以白豆腐乳、米酒和糖特製的提味醬料享用，如此溫熱的美味是寒冬的頂級享受。

還有營養價值豐富的「麻油菇菇煎蛋」，以純黑麻油加上滋補暖身的川七和薑，再放入煎熟的蛋及富含高蛋白的鴻喜美白菇燉煮，讓蛋中吸入滿滿的營養精華，咬下去的每一口，都是飽滿的能量。每日限量5份的「苦茶油雞」，採用能增強體力，性質溫潤的苦茶油，加入老薑、枸杞、紅棗，以及特選略帶彈性的土雞肉，熬煮出充滿苦茶油香氣的鮮嫩雞肉。以單盅位上方式供應的「黑蒜花膠燉螺頭」，將能增強免疫力的黑蒜、充滿膠原蛋白的花膠、滋補養顏的響螺頭，匯集成個人獨享的精粹佳餚，主廚更以巧思每份加入一塊雞肉提鮮，將湯的鮮美再提升一個境界。