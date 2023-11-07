新北市第26屆「愛在畫中」揭曉　共有125位以畫筆繪出生命的渴望

新北市7日在市府大禮堂舉辦第26屆「愛在畫中」頒獎，由副市長陳純敬代表侯友宜市長頒贈120名身心障礙畫作得獎者、5位嚴選組獲獎。陳純敬說，每位獲獎者秉持內心的純淨，畫出他們對於生命的體悟或渴望，令人看了相當感動。
陳家俊用「花田」思念離世的越南母親 目前就讀樟樹國際實創高中特教班的陳家俊，雖有自閉症，但透過彩筆繪出內心世界。他的越南母親因罹有漸凍症，3年前不幸離世，父親又在外地工作，他隻身住在汐止一家機構裡。他說，媽媽曾答應要帶他去看花田，現在這個願望卻無法實現，即使他在畫中繪上熱氣球，也看不到天上的媽媽；但他會永遠記得媽媽的愛，就像這片開得璀璨的「花田」。
楊英珮「奔馳的木馬」和「洞」隱藏快樂和哀傷 長期在北新醫院接受治療的楊英珮獲得嚴選組，她的畫作幾乎都是心情的寫照，例如「奔馳的木馬」、「舞動奇蹟」、「奔向自由」等，都描繪出內心的喜悅和快樂；但是一幅坐在病床上掩面的「洞」，卻又透露出被困住動彈不得的心境：「你們看我的心也要逐漸破洞了嗎？」彷如孟克的「吶喊」。
高鵬傑「去露營」沐浴在天倫之樂 目前在愛維養護中心的高鵬傑，幼年因和父母到東部旅遊不幸遭落石擊中，致腦部受傷，他平時喜歡繪畫抒發心情，獲獎作品「去露營」，他用色鉛筆繪出清明節返家時，與爸爸、媽媽、妹妹還有寵物狗阿土一起到海邊露營烤肉，共享天倫樂趣。
林可薇「豐年祭」 在自閉症服務協進會參加樂活大學的林可薇，在看過原住民豐年祭的影片之後，居然憑著記憶繪出色彩活潑生動的「豐年祭」，原住民手牽著手，紅、白、黑色強烈的服裝顏色對比，讓每位舞者均活了過來。
評審之一的台北市立大學視覺藝術研究所退休教授蘇振明表示，繪畫可說是思想與情感交流的符號，尤其對於身心障礙者的美術創作，口無法說，但筆隨意轉，能將內心的喜怒哀樂化為繪畫作品。從第一屆就陪伴的教育局督學鄭玉疊說，一張獎狀對於得獎者就是莫大的鼓勵，希望除在機構的身障者參加外，也要鼓勵在學校特教班的孩子多參加。
社會局副局長許秀能表示，所有得獎作品即日起至11月29日在市府4樓櫥窗展出。隨後於12月2日至明年1月1日在新北市立圖書館總館展出，1月11日起在捷運美麗永安生活館展出，2月24日起移至淡水馬偕醫院，3月23日在衛福部臺北醫院，4月18日至致理科大，6月1日起轉到輔大醫院展出至6月底，歡迎各界給予支持鼓勵。