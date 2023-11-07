新北市第26屆「愛在畫中」揭曉　共有125位以畫筆繪出生命的渴望

新北市7日在市府大禮堂舉辦第26屆「愛在畫中」 頒獎， 由副市長陳純敬代表侯友宜市長頒贈120名身心障礙畫作得獎者、 5位嚴選組獲獎。陳純敬說，每位獲獎者秉持內心的純淨， 畫出他們對於生命的體悟或渴望，令人看了相當感動。

陳家俊用「花田」思念離世的越南母親 目前就讀樟樹國際實創高中特教班的陳家俊，雖有自閉症， 但透過彩筆繪出內心世界。他的越南母親因罹有漸凍症， 3年前不幸離世，父親又在外地工作，他隻身住在汐止一家機構裡。 他說，媽媽曾答應要帶他去看花田，現在這個願望卻無法實現， 即使他在畫中繪上熱氣球，也看不到天上的媽媽； 但他會永遠記得媽媽的愛，就像這片開得璀璨的「花田」。

楊英珮「奔馳的木馬」和「洞」隱藏快樂和哀傷 長期在北新醫院接受治療的楊英珮獲得嚴選組， 她的畫作幾乎都是心情的寫照，例如「奔馳的木馬」、「舞動奇蹟」 、「奔向自由」等，都描繪出內心的喜悅和快樂； 但是一幅坐在病床上掩面的「洞」， 卻又透露出被困住動彈不得的心境：「 你們看我的心也要逐漸破洞了嗎？」彷如孟克的「吶喊」。

高鵬傑「去露營」沐浴在天倫之樂 目前在愛維養護中心的高鵬傑， 幼年因和父母到東部旅遊不幸遭落石擊中，致腦部受傷， 他平時喜歡繪畫抒發心情，獲獎作品「去露營」， 他用色鉛筆繪出清明節返家時，與爸爸、媽媽、 妹妹還有寵物狗阿土一起到海邊露營烤肉，共享天倫樂趣。

林可薇「豐年祭」 在自閉症服務協進會參加樂活大學的林可薇， 在看過原住民豐年祭的影片之後， 居然憑著記憶繪出色彩活潑生動的「豐年祭」，原住民手牽著手， 紅、白、黑色強烈的服裝顏色對比，讓每位舞者均活了過來。

評審之一的台北市立大學視覺藝術研究所退休教授蘇振明表示， 繪畫可說是思想與情感交流的符號， 尤其對於身心障礙者的美術創作，口無法說，但筆隨意轉， 能將內心的喜怒哀樂化為繪畫作品。 從第一屆就陪伴的教育局督學鄭玉疊說， 一張獎狀對於得獎者就是莫大的鼓勵， 希望除在機構的身障者參加外， 也要鼓勵在學校特教班的孩子多參加。

社會局副局長許秀能表示， 所有得獎作品即日起至11月29日在市府4樓櫥窗展出。 隨後於12月2日至明年1月1日在新北市立圖書館總館展出， 1月11日起在捷運美麗永安生活館展出， 2月24日起移至淡水馬偕醫院，3月23日在衛福部臺北醫院， 4月18日至致理科大，6月1日起轉到輔大醫院展出至6月底， 歡迎各界給予支持鼓勵。