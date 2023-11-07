台北南門市場「買菜節」抽萬元購物金 雙11福袋線上開賣

歷經了 4 年修建，台北南門市場 10 月啟動試營運，為了迎接 11 月 16 日正式開幕日，搭配雙 11 購物節，市場處推出了「南門買菜節」限時活動，除了有廣受好評的「南門再相券」九折購物券加碼開賣，並推出「南門市場線上福袋」、行動支付滿額多重送等活動，活動期間還能不限消費金額，參加「數位刮刮樂」抽獎，有機會抽中萬元買菜金。

第一重：1,000元價值線上福袋只賣499「南門再相券」好評加碼開幕販售

南門市場集結了各種南北美食及特色商品，11 月 11 日當天中午於 KKTIX 平台起售《南門市場線上福袋》，價值 1,000 元的福袋，每套僅售 499 元，內容組合皆是南門市場必吃美食，下單後可於開幕後前往南門市場兌換美食券。

另外，受到民眾歡迎的九折「南門再相券」將於 11 月 16 日開幕日再度推出，每份包含 10 張面額百元購物金，共計有 1,000 份，有效期至 12 月 10 日，數量有限，售完為止。

第二重：來南門市場使用「行動支付」滿額多重送

「南門買菜節」將從開幕當天 11 月 16 日持續到 12 月 10 日，期間只要使用指定平台行動支付，將有眾多回饋和好禮。「悠遊付」祭出全館消費筆筆20%回饋金，消費支付滿千就送環保帆布袋，限量 1,000 份。另現場還有限時打卡任務，只要前往悠遊付打卡牆完成任務，就可獲得南門市場「開幕紀念悠遊卡」乙張，限量 100 張兌完為止。

「台灣Pay」平臺推出：單筆消費 20% 立折現金回饋，單筆回饋上限 500 元，回饋金總額上限 60 萬元。此外，累積消費滿 500 元，還可兌換禮品，包括「防風外套、矽寶巧力碗、真瓷保溫壺」好禮三選一，限量 168 份，送完為止。

永豐銀行也搭配「Apple Pay」推出：單筆掃碼消費，不限金額，可獲 5 張 50 元店家電子折扣券。若消費滿 500 元，還可以獲得「束口潮背包、旅行長夾」好禮二選一，限量各 300 個。此外，使用電子折扣券支付消費，還可以再獲得「三合一充電線、行動電源、後背包、大旅行袋」好禮四選一，數量有限，送完為止。

第三重：消費不限金額「數位刮刮樂」有機會抽中萬元買菜金

只要在活動期間，於南門市場不限金額消費，就可前往服務台掃描 QR 碼，並登錄LINE帳號，即可參加「數位刮刮樂」抽獎活動，有機會抽中一萬元的南門市場購物金，及南門市場商品兌換券、特製購物提袋、環保餐具等好禮。每組 LINE 帳號僅限參加一次，獎品送完為止。

更多南門市場優惠和詳細活動內容，可關注「南門市場」官方粉絲團及「臺北好市發聲」官方粉絲團。



2023 年 10 月 7 日，台北市南門市場進駐新大樓試營運。（圖／台北市產發局）