臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看

臭蟲（又稱床蝨）危機從法國等歐美國家燒到亞洲，南韓首爾、仁川及大邱地多城市自9月起爆發蟲蟲危機，情況遍及多個公共場所，包括酒店、考試院及戲院等處。由於韓國素來是香港民眾熱愛旅遊地點之一，據滅蟲專家表示，臭蟲常躲在旅客行李箱輪子上，因此隨著飛機等交通工具傳至香港的機率非常大。

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《香港01》引述香港蟲害管理學會主席陳澤森說法，現時交通交便，臭蟲有機會隨飛機、直通車、鐵路、船等交通工具傳至世界各地，相信不只有英國、法國和韓國受害。

他表示，由於寒冷地區的鐵路座位多使用布織或棉織品，方便臭蟲藏匿，也不利清潔，因此臭蟲隨著交通工具而傳播的風險較大，相較於港鐵路多使用鋼座位，方便清理，臭蟲也無所遁形。

陳澤森說，臭蟲易出現在環境衛生欠佳的地方，主要以吸食動物血液為生，包括人類，臭蟲可透過二氧化碳的氣味，分辨有動物呼吸的地方。臭蟲之所以被稱為「床蝨」，主要因床的邊框、腳架及縫隙位置較難被察覺及清理，故也是最常見的藏蝨位置。

韓國是港人經常前往旅遊的國家之一，陳澤森說，旅客行李箱的車輪是蟲蟲的最佳藏匿位置，即使自己行李箱無事，也有機會在飛機寄艙時，被其他行李箱「傳染」。

因此他提醒民眾，到達酒店時應檢查床舖位置是否有臭蟲；在酒店時千萬不要將所有衣物取出，只取要用的衣物，更要時刻檢查行李箱的車輪。另外，他也傳授「防蝨三招」：

不要直接把行李箱帶入家中，應先檢查清楚，甚至噴灑殺蟲劑，尤其是車輪及暗角位置，完成後才帶入家中； 檢查清楚身上衣物，因臭蟲容易在沾附於衣服、褲子和鞋襪上。 檢查行李箱內物品，可放置於在鋪好塑膠餐桌布的檯面，逐一檢查衣物及物品，才拿去清洗及收藏，切勿將「戰利品」隨意攤在床上拍照。

假如不幸在行李或衣服上發現有臭蟲，陳澤森表示，臭蟲怕高溫，可以用攝氏50度以上的蒸氣或熱水等清洗，達至殺蟲效用。他說，在家居發現臭蟲，可請滅蟲專家，用有效藥物除蟲，也可以在網上或大型百貨公司購買包裹整張床褥的床罩，防止臭蟲禍害床褥。