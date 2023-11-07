Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/07 16:07
專家指出，臭蟲常躲在旅客行李箱輪子上。（圖／pixabay）

專家指出，臭蟲常躲在旅客行李箱輪子上。（圖／pixabay）

臭蟲（又稱床蝨）危機從法國等歐美國家燒到亞洲，南韓首爾、仁川及大邱地多城市自9月起爆發蟲蟲危機，情況遍及多個公共場所，包括酒店、考試院及戲院等處。由於韓國素來是香港民眾熱愛旅遊地點之一，據滅蟲專家表示，臭蟲常躲在旅客行李箱輪子上，因此隨著飛機等交通工具傳至香港的機率非常大。

延伸報導：2024巴黎奧運在即 臭蟲橫行地鐵、醫院、戲院 馬克宏誓言積極對抗

《香港01》引述香港蟲害管理學會主席陳澤森說法，現時交通交便，臭蟲有機會隨飛機、直通車、鐵路、船等交通工具傳至世界各地，相信不只有英國、法國和韓國受害。

他表示，由於寒冷地區的鐵路座位多使用布織或棉織品，方便臭蟲藏匿，也不利清潔，因此臭蟲隨著交通工具而傳播的風險較大，相較於港鐵路多使用鋼座位，方便清理，臭蟲也無所遁形。

陳澤森說，臭蟲易出現在環境衛生欠佳的地方，主要以吸食動物血液為生，包括人類，臭蟲可透過二氧化碳的氣味，分辨有動物呼吸的地方。臭蟲之所以被稱為「床蝨」，主要因床的邊框、腳架及縫隙位置較難被察覺及清理，故也是最常見的藏蝨位置。

韓國是港人經常前往旅遊的國家之一，陳澤森說，旅客行李箱的車輪是蟲蟲的最佳藏匿位置，即使自己行李箱無事，也有機會在飛機寄艙時，被其他行李箱「傳染」。

因此他提醒民眾，到達酒店時應檢查床舖位置是否有臭蟲；在酒店時千萬不要將所有衣物取出，只取要用的衣物，更要時刻檢查行李箱的車輪。另外，他也傳授「防蝨三招」：

  1. 不要直接把行李箱帶入家中，應先檢查清楚，甚至噴灑殺蟲劑，尤其是車輪及暗角位置，完成後才帶入家中；
  2. 檢查清楚身上衣物，因臭蟲容易在沾附於衣服、褲子和鞋襪上。
  3. 檢查行李箱內物品，可放置於在鋪好塑膠餐桌布的檯面，逐一檢查衣物及物品，才拿去清洗及收藏，切勿將「戰利品」隨意攤在床上拍照。

假如不幸在行李或衣服上發現有臭蟲，陳澤森表示，臭蟲怕高溫，可以用攝氏50度以上的蒸氣或熱水等清洗，達至殺蟲效用。他說，在家居發現臭蟲，可請滅蟲專家，用有效藥物除蟲，也可以在網上或大型百貨公司購買包裹整張床褥的床罩，防止臭蟲禍害床褥。
臭蟲
床蝨
南韓
香港
蟲蟲危機

相關新聞

國安法變本加厲 香港預告基本法23條專打間諜 域外適用
國安法變本加厲 香港預告基本法23條專打間諜 域外適用
2023/11/06 17:22
板門店自美軍金恩叛逃至今未開放　南韓：將在近日協商重新開放時程
板門店自美軍金恩叛逃至今未開放　南韓：將在近日協商重新開放時程
2023/11/06 12:25
中國封殺後！BLACKPINK成員Lisa遭BVLGARI、CELINE切割　都是瘋馬秀害的？
中國封殺後！BLACKPINK成員Lisa遭BVLGARI、CELINE切割　都是瘋馬秀害的？
2023/11/04 15:17
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
2023/11/03 14:51
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
2023/11/02 17:06

更新時間 : 2023-11-07 21:38 GMT+08:00

最受歡迎

遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
〈時評〉台灣離岸風電兆元產業 辛苦耕耘十年「轉大人」
〈時評〉台灣離岸風電兆元產業 辛苦耕耘十年「轉大人」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？