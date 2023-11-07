英特爾季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台

更新時間: 2023-11-07 21:25

首次發稿: 2023-11-07 16:57

英特爾（Intel）今天(7日) 舉辦「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，執行長季辛格（Pat Gelsinger）親自來台演講，為活動揭開序幕。他表示，AI PC將是PC產業的重要轉捩點，宏碁及華碩是英特爾AI PC的客戶。

英特爾（Intel）7日舉辦「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，英特爾客戶及生態系合作業者宏碁董事長陳俊聖（左2）、廣達副董事長梁次震（左3）等均出席。中央社

英特爾在2023年10月19日宣布啟動AI PC 加速計畫AI PC Acceleration Program (圖/Intel Corporation)

季辛格在論壇開始前即現身會場，熱情與客戶、生態系夥伴打招呼。包括宏碁董事長陳俊聖、廣達副董事長梁次震等皆出席。

季辛格演說指出，目前正進入人工智慧（AI）革命，未來AI將無所不在，包括資料中心及雲端，即將迎來「矽經濟」（Siliconomy），將有新的創新，並導入新應用，耗電更小、運算力更大。

(圖/linkedin.com)

他預期，在半導體的驅動下，所有設備可望成長4倍，且會與生活緊密結合，半導體在日常生活將越來越重要。目前全球約有65%的人口可以使用網路，未來10年將有90%的人口可以上網。

季辛格表示，除有更大頻寬及連接範圍，低延遲傳輸，AI也可以不斷擴充運算能力，並有更多傳感器、感應器。目前是AI PC重要時刻，也是PC產業重要轉捩點。

根據中央社，季辛格宣布，Meteor Lake處理器將於12月14日推出，宏碁及華碩是英特爾AI PC的客戶。他並預告，英特爾後續還將推出Lunar Lake和Panther Lake處理器。

季辛格: AI PC 將在2年內

搶先出貨超過1億台

華碩董事長施崇棠與英特爾（Intel）執行長季辛格今天一同現身英特爾記者會，展示AI PC功能。面對安謀（Arm）陣營挑戰，季辛格對於英特爾在AI PC發展深具信心，表示將在2年內搶先出貨超過1億台。

季辛格下午接受媒體聯訪，針對人工智慧（AI）、AI個人電腦（PC）前景以及面對Arm陣營挑戰等議題提出說明。

季辛格說，AI的熱度達到前所未見程度，未來熱度會有週期，將面臨很多挑戰，不過目前正逐步從訓練階段進入部署階段，預期將有更多突破與應用，會有新演算法出現，重要的是模型如何被使用。

華碩董座施崇棠

現場展示AI PC功能

施崇棠現身記者會現場，展示AI PC功能，透過語音由AI PC對季辛格提問，其中一個問題是英特爾的願景。季辛格回說「以領導的科技服務所有人，讓AI無所不在」。

施崇棠還要求AI PC「華碩年終晚會將至，列出3個激勵方案」，AI PC隨即列3個方案，首先是獎勵金，第2是競賽計畫，第3是員工培訓計畫。

季辛格表示，第2季及第3季PC產品出貨和進貨有很好平衡，預期未來AI將加速驅動PC的創新，且會持續進化很多年。

近期Arm積極搶進PC市場，蘋果、高通先後均推出採用Arm架構PC處理器，傳聞輝達與AMD也可能推出類似產品，Arm在PC領域攻城掠地，頗有來勢洶洶氣勢。

圖為今年9月19日, 季辛格在加州聖荷西的Intel論壇上, 說明矽經濟的概念 (圖/Intel Corporation)

對於Arm陣營的競爭，季辛格說，Arm於7、8年前即計劃搶進個人電腦市場，可是個人電腦市場並無太大變化，目前情況與過去一樣，樂見許多好企業搶進AI PC領域，擴大市場規模，而英特爾將會提供最好產品，在AI PC市場勝出，預期2年內將搶先出貨超過1億台。

季辛格指出，Arm是英特爾開放平台的合作夥伴之一，希望Arm也能在英特爾的代工服務業務裡扮演重要角色。

宏碁董座陳俊聖

生成式AI是個大機會

台灣電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天指出，PC市況已回到原來的季節性走勢，不過升息導致庫存成本壓力變大，通路商都在「壓庫存」，希望愈低愈好；他認為生成式AI是個大機會，對PC使用和需求絕對有幫助。

陳俊聖今天出席英特爾（Intel）在台北舉辦的Intel Innovation Taipei 2023科技論壇，會後接受媒體採訪談到PC產業庫存、AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）、宏碁集團策略等議題。

他說，PC市況回到原來的季節性走勢，宏碁今年5月第3週就看到需求回流，反映在第3季業績出現年增率正成長，「已經覺得比較沒有那麼擔心」。

陳俊聖提到，目前產業庫存水位不高，但通路希望更低，原因在於利息升高，庫存成本壓力變大。畢竟業者「才剛被燙過（指PC需求驟降）」，不論系統商、代理商或通路商，都希望庫存低一點，現在情況比較像在「壓庫存」。

陳俊聖認為，重點還是回到需求，當使用模式改變，才會有大的需求發生，但多年來其實沒有什麼新的使用模式變化，直到最近生成式AI出現，「我們覺得會是個大機會」，現在正開始發生。

談到AI PC，陳俊聖說，英特爾和微軟各有定義，對於站在第一線的宏碁而言，使用模式的改變，才是讓電腦變為生成式AI PC的關鍵，不只是規格上的改變而已。

例如聯發科用生成式AI做IC設計，過去要花很多時間做出第1版，現在透過生成式AI產生再修改，其他IC設計公司也陸續跟進。

他指出，在疫情之前，智慧手機功能太好，取代了PC工作，不過一旦開始使用生成式AI，手機就不太夠用，生成式AI對PC使用和需求絕對有幫助。

陳俊聖強調，宏碁集團因為有「小老虎」子公司，對生成式AI有更全面視野。例如宏碁資訊是微軟AI助理Copilot導入商，與十幾家公司合作概念驗證（PoC），其中3個單位已宣布第一階段概念驗證成功，包括聯發科、台新銀行和審計部，還有30幾家等著做概念驗證。

廣達副董梁次震:

搭載人工智慧的個人電腦是很威的產品

此外台灣筆電代工廠廣達副董事長梁次震今天表示，AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）是很powerful（具有威力）的產品，能對市場帶來正面效益；但現階段談出貨何時放量還太早，只能繼續努力。

梁次震今出席英特爾（Intel）在台北舉辦的Intel Innovation Taipei 2023科技論壇，與英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）同場。梁次震會後面對媒體詢問對AI PC看法時指出，「AI PC是很有powerful的產品」，不過還不清楚何時出貨能放量。

梁次震看好AI PC發展對市場帶來的正面效益，「不然什麼題目都沒有的話，景氣也很難爬起來。」

季辛格今天在主題演講中提到，AI運算的發展將成為實現美好未來的基礎，AI同時也驅動由晶片和軟體所帶來的「矽經濟」。透過與原廠委託製造商（OEM）、獨立軟體供應商、獨立開發商協力合作，AI PC將徹底顛覆使用者體驗。