台灣首屆「我們生活節」重量級樂團開唱　推動職場性別平權

首屆「我們生活節」主題為「撕掉標籤，進步屏東，從我們開始」，五大主題包含重量級樂團開唱、明華園黃字團戲劇公演、戶外星光影展、互動式展覽及寵愛舒壓市集，以推動職場性別平權，重新定義職場識別為使命，將於11月10日至11月19日屏東登場。

「我們生活節」，將強調我們(Women)在社會中的多重角色與無限可能性，梳理女性勞權的歷史、直面社會的既定印象、撕掉不合時宜的標籤，期望藉由重新賦予「我們」新的能量，新的詮釋；這次特別遴選了四位強調「自己」改變「我們」的圖像人物，讓大家一起見證他們的生命能量；「我們生活節」也將打造一個專屬勞動者的節慶，撕去先入為主的各項職場標籤、聚焦職場性別平權。

「我們」星光電影院，影片導讀性別勞權軌跡

「屏東數位青創中心」將於11月10日起將化身為星光電影院，帶領觀眾一窺勞動歷程中綻放的光芒，播映經典影片，如「芭比」、「關鍵少數」和「一家之主」三部電影。影展聚焦於不同女性的人生故事與價值觀，一窺那些在勞動的歷程中綻放的光芒；戲劇中主角或許來自不同背景，擁有不同信念，卻共同追求著自由、公平、尊嚴；活動特別邀請來知名導讀者P!SCO樂團主唱Rachel、德布藍恩・路發尼耀以及酷兒影展策展人林杏鴻，將為觀眾導讀、反思、交流電影中所呈現的價值觀，讓觀眾重新審視勞動和性別議題。

地點：屏東數位青創中心

時間：11月10日至11月12日 晚間19:00

明華園黃字戲劇團獻上老旦題材《太后出嫁》

歌仔戲可以說是台灣第⼀批職業婦⼥所主導的表演形式，同時國內如楊麗花、唐美雲等多位傑出女性表演藝術家的舞台形象早已深植幾代台灣⼈的⽣活記憶中，成⽴於民國87年的明華園⿈字戲劇團，目前由第三代陳⼦陽擔任團⾧，擅⾧取材電影分鏡⼿法，納⼊當代社會議題；本次將結合傳統藝術跟創新舞台設計，重新編排走位，融合傳統與創新的視覺感受；本次演出少⾒的⽼旦題材－《太后出嫁》，也將另外加入小巧思，強調探討⼥性傳統⾓⾊議題，演譯專屬於我們生活節的獨家版本，融合不同以往野台戲的聲光效果要讓縣民朋友重新認識傳統藝術的美麗與創意。

地點：屏東縣民公園

時間：11月17日，晚間20:00

寵愛「我們」市集，深化勞權友善價值觀

為了進⼀步深化職場性別平權意識，「寵愛Woman」主題市集特別與小人類市集合作規劃「⼥性故事箱」、「紓壓保養區」、「⼥性培⼒區」等有別於傳統市集的分區主題，邊享受紓壓保養，洗滌⼀整天的壓⼒，從美味餐食到充分減壓，感受撕下職場標籤的愉悅跟解氣，還可以⾃我培⼒，邊逛市集邊充電。

地點：屏東縣民公園

時間：11月18日至11月19日，下午14:00 – 晚間22:00

跨界表演者為性別平權發聲音樂節

「我們生活節」首創嶄新的表演形式－講唱會，形塑表演者闡述生命歷程並輔以歌曲演出的形式，將活動分為五大主軸，包括「打破框架」、「戰力爆表」、「百業前行」、「無限可能」以及「值得讚許」。此次活動邀請了一系列重量級樂團，包括入圍金曲獎最佳新人－芒果醬Mango Jump、入圍金音獎最佳新人－夕陽武士，屏東排灣族歌手葛西瓦、金曲歌后ABAO阿爆、以及美秀集團等。這些表演者將透過歌詞和表演方式，共同表達對勞動力的關懷與用心，並呼籲更友好的職場環境；除此之外，此次活動的重頭戲還特別邀請到了滅火器Fire EX.、天籟之音曾宇辰、金曲女聲洪佩瑜、雙金歌王Suming舒米恩等音樂創作表演者，將為觀眾帶來難忘的音樂體驗，並呼籲每一位參與者為更友好的職場環境加油打氣。

「我們生活節」主視覺取材四位跨界職人的生命故事。看鬼才花藝家吳尚洋如何在全世界打造自己的奧斯卡花園，過關斬將得到全世界花藝首獎，看妥瑞氏症如何被他轉化成最美麗的藝術創作。聽台灣搖滾芭比－Rachel如何透過搖滾找回真實的自己，如何開創粉絲口中的邪教人生；聽天籟女聲曾宇辰如何突破雙邊唇顎裂的生理障礙，走出去擁抱世界，展開翅膀無限遨翔。感受台灣查某人趙秀梅如何北上學藝做油漆，如何在男生為主的裝潢工程行業中獨樹一幟，又是怎樣的契機讓她晚上化身最豔麗的卡拉ＯＫ老闆，和賓客同樂高歌，細品生活苦辣酸甜。一同感受「我們」內在最真實的勇氣和共同的生命韌性。

地點：屏東縣民公園

時間：11月18日至11月19日，下午14:00 – 晚間22:00

演唱嘉賓：ABAO阿爆、夕陽武士、芒果醬 Mango Jump、美秀集團、葛西瓦、滅火器Fire EX.

講唱嘉賓：曾宇辰、P!SCO、洪佩瑜、Suming舒米恩

展出「我們」的想法，長出勇敢的花互動展覽

隨著1970年代蓬勃的台灣社會運動，女性主義運動也跟著崛起，經歷不同年代的反思與進步，性別平權就像是起始的號角，漸漸帶動起改變的風氣，朝向更廣義「自由、公平、尊嚴」的未來！

將農工循環基地長型貨櫃，以互動體驗的形式區分成三塊區域，依觀展順序分別為：長出勇敢的花、音壓測試、撕下標籤，體驗負面言語和標籤帶來的不適感，觀看各時代所做出的努力與改變，最終來到反思空間，消化資訊與情緒，並作出實際行動。

地點：屏東縣民公園 – 農工循環基地

時間：11月18日至 11月19日，下午14:00 – 晚間22:00