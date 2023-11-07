Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國搖擺州民調拜登大輸川普 30歲以下選民支持率僅1%

拜登本月將滿81歲，高齡、經濟表現不佳以及堅定挺以色列的立場，都讓許多選民不滿。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/07 15:29
美國總統拜登挑戰2024年連任困難重重。（圖／路透社Ken Cedeno）

美國總統拜登挑戰2024年連任困難重重。（圖／路透社Ken Cedeno）

美媒一項民調顯示，對美國總統大選具關鍵影響的6個搖擺州中，共和黨的川普在5個州取得領先優勢，拜登僅拿下1州。民主黨內擔憂拜登無法拉開民調優勢，要求交棒給更年輕參選者的聲浪也並未停歇。

衛報報導，根據紐約時報與錫耶納學院（Siena College）本月5日發布的民調結果，在影響2024大選結果的6個關鍵州中，川普（Donald Trump）於亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州以及賓州取得領先，而拜登（Joe Biden）僅在威斯康辛州保持超前。

2020年大選中，拜登在上述6個關鍵州都贏過了川普，如今卻是川普以平均48%的支持率贏過拜登的44%。

民調結果也指出，川普的刑事案件審判結果對選舉具影響力。若其罪名成立，在部分搖擺州的支持率將下降約6%，這足以讓選舉人團轉向拜登。

這項民調與其他民調結論一致，選民對拜登將滿81歲的高齡，以及在經濟的表現上持懷疑態度；儘管拜登參選意志堅定，但因無法與川普拉開民調差距，引發了應讓位給更年輕的民主黨候選人的爭論。

此外，民調也顯示，在2020年大選中支持拜登的多族裔背景、多代同堂家庭正在流失，拜登在西班牙裔選民中的領先優勢已縮短到個位數；在都市區的優勢只有川普在鄉村所擁優勢的一半；而30歲以下的選民對拜登的支持度更只有1%。

而拜登的核心選民－黑人選民，在搖擺州對川普的支持率為22%。紐時指出，這是近代以來，共和黨總統參選人從未有過的支持率。此外，拜登在以巴衝突中堅定支持以色列，也引發年輕與進步選民的批評。

搖擺州的受訪者指出，在經濟問題上，信任川普者比信任拜登者高出22%。約有71%認為拜登垂垂老矣，其中還包含了54%的拜登支持者，而僅有39%覺得77歲的川普太年長。

川普在共和黨內總統初選取得無人能及的領先地位，並打算第三度跳過黨內初選辯論，以造勢集會代替。

拜登的團隊意圖淡化這些顧慮，其發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）在聲明中表以2012年歐巴馬的勝選為例，指出選前一年的預測往往與選舉時有所不同。
美國2024總統大選
民調
拜登
民主黨初選
川普

相關新聞

遭批淪為美國打壓工具 民調公司蓋洛普撤出中國
遭批淪為美國打壓工具 民調公司蓋洛普撤出中國
2023/11/06 16:17
朱立倫回應「誤差內禮讓說」 強調「火車沒到站」、「捲麻花」沒意義
朱立倫回應「誤差內禮讓說」 強調「火車沒到站」、「捲麻花」沒意義
2023/11/03 18:15
柯文哲回應「藍白合」最後通牒： 全民調誤差範圍內不論輸贏都禮讓當副手
柯文哲回應「藍白合」最後通牒： 全民調誤差範圍內不論輸贏都禮讓當副手
2023/11/03 14:29
G7發表「廣島AI進程」聲明•美總統拜登亦簽署首項人工智慧行政命令　盼規範開發應用
G7發表「廣島AI進程」聲明•美總統拜登亦簽署首項人工智慧行政命令　盼規範開發應用
2023/10/31 16:08
舉債競選難挽共和黨選民心 彭斯認「時機不對」宣布退選
舉債競選難挽共和黨選民心 彭斯認「時機不對」宣布退選
2023/10/29 10:17

更新時間 : 2023-11-07 21:38 GMT+08:00

最受歡迎

遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
〈時評〉台灣離岸風電兆元產業 辛苦耕耘十年「轉大人」
〈時評〉台灣離岸風電兆元產業 辛苦耕耘十年「轉大人」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？