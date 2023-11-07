美國搖擺州民調拜登大輸川普 30歲以下選民支持率僅1%

美媒一項民調顯示，對美國總統大選具關鍵影響的6個搖擺州中，共和黨的川普在5個州取得領先優勢，拜登僅拿下1州。民主黨內擔憂拜登無法拉開民調優勢，要求交棒給更年輕參選者的聲浪也並未停歇。

衛報報導，根據紐約時報與錫耶納學院（Siena College）本月5日發布的民調結果，在影響2024大選結果的6個關鍵州中，川普（Donald Trump）於亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州以及賓州取得領先，而拜登（Joe Biden）僅在威斯康辛州保持超前。

2020年大選中，拜登在上述6個關鍵州都贏過了川普，如今卻是川普以平均48%的支持率贏過拜登的44%。

民調結果也指出，川普的刑事案件審判結果對選舉具影響力。若其罪名成立，在部分搖擺州的支持率將下降約6%，這足以讓選舉人團轉向拜登。

這項民調與其他民調結論一致，選民對拜登將滿81歲的高齡，以及在經濟的表現上持懷疑態度；儘管拜登參選意志堅定，但因無法與川普拉開民調差距，引發了應讓位給更年輕的民主黨候選人的爭論。

此外，民調也顯示，在2020年大選中支持拜登的多族裔背景、多代同堂家庭正在流失，拜登在西班牙裔選民中的領先優勢已縮短到個位數；在都市區的優勢只有川普在鄉村所擁優勢的一半；而30歲以下的選民對拜登的支持度更只有1%。

而拜登的核心選民－黑人選民，在搖擺州對川普的支持率為22%。紐時指出，這是近代以來，共和黨總統參選人從未有過的支持率。此外，拜登在以巴衝突中堅定支持以色列，也引發年輕與進步選民的批評。

搖擺州的受訪者指出，在經濟問題上，信任川普者比信任拜登者高出22%。約有71%認為拜登垂垂老矣，其中還包含了54%的拜登支持者，而僅有39%覺得77歲的川普太年長。

川普在共和黨內總統初選取得無人能及的領先地位，並打算第三度跳過黨內初選辯論，以造勢集會代替。

拜登的團隊意圖淡化這些顧慮，其發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）在聲明中表以2012年歐巴馬的勝選為例，指出選前一年的預測往往與選舉時有所不同。