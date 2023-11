寶藏巖慢生活節主題「慢點」感受生活　參展微型群聚名單釋出

今年寶藏巖慢生活節以「慢點」為主題,將於11月11寶藏巖國際藝術村舉行開幕派對,鼓勵人們在現代社會的速度和效率中,放慢腳步,回歸自然、感受生活,並欣賞在這片綠意盎然的地方所展現的藝術,展期自12月17日止。

寶藏巖慢生活節呈現寶藏巖獨有的氛圍,除以居民自力營造的聚落而著名,在這裡,你/妳可以在蜿蜒巷弄中找到柑仔店、菜園、富有歷史感的屋舍,以及各類型的在地創作者品牌。寶藏巖的生活持續地保留著過去建造、種植和工藝職人的精神,也讓當代藝術在這塊土地上生根發芽。

「慢點」回應著在現代社會中,許多人不斷被「比別人快一點」的信念所驅使,但這也帶來了巨大的壓力。寶藏巖是城市中的一個綠洲,這裡的舊式建築和生活方式讓人們感覺彷彿時光回到了緩慢的宇宙,成為一個慢生活的聚點,讓人們可以在這裡放慢步調,欣賞生活的美好。同時,「慢點」也意味著時間在生活與創作中積累發酵的重要性。

此次展覽中,共有五組來自寶藏巖的微型群聚藝術家參與展出,透過他們的作品呈現了對寶藏巖生活的觀察和感受。嬤嬤以皮件製作的植物和裝置創造出慢生活的氛圍,讓觀眾穿越到寶藏巖的時空。犬吉工作室通過相片和繪畫的方式,遊走在寶藏巖的峰迴路轉之中。其他的事使用植物染毛線編織日常物件,而17做作則運用寶藏巖現存物件進行翻模並創作金工首飾,這兩位創作者合作展示了潛藏在生活中的微觀風景。多磨工作室邀請觀眾享受和感受當下,通過石雕刻劃出對慢生活的想像。此外,寶藏巖青年會所 202 室係由周靈芝創作工作室與 51 門合作,以陶土捏製幻想生物,轉化生活中的觀察與想像。

2023寶藏巖慢生活節呼應主題「慢點」,邀請寶藏巖微型群聚藝術家進行創作,並串連城南區域的藝文場館與創作者們,讓工藝和當代藝術互相交織期待觀眾能夠融入寶藏巖的緩慢時光,想像和探索慢生活的概念,找到屬於自己的步調,體驗專屬於自己的慢生活。我們呼籲大家擁抱慢生活的精神,與自然和藝術互相交流,重新發現生活的美好。寶藏巖慢生活節將持續呈獻豐富的藝術和文化體驗,歡迎所有人加入,一同感受慢生活的魅力。

參展駐村藝術家|杉原信幸 × 中村綾花

參展微型群聚|Yinke Studio、差事劇團、三貓俱樂部 X 秋紅肚房、Kaomin Studio、Tuner、周靈芝創作工作室、Kjohn的再生軍團、陳治旭工藝美術創作、犬吉工作室 、不歸鹿、17做作、嬤嬤 murmur、51門、Mechanman Lab、尖蚪、其他的事、多磨工作室〔依設計動線排序 In the order of designed layout〕