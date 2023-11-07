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國內首例猴痘死亡 30多歲男染愛滋、未接種疫苗 因延誤就醫而死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/07 14:45
猴痘Mpox示意圖（圖／路透社Alamy）

猴痘Mpox示意圖（圖／路透社Alamy）

國內出現首例猴痘(Mpox)重症死亡個案，個案本身也確診感染愛滋，9月就醫時身體免疫狀況極差，經Mpox及HIV抗病毒藥物治療及多次手術清創等處置後，仍於11月1日不幸死亡。疾管署呼籲有性行為者至少進行1次愛滋篩檢，此外，符合Mpox疫苗接種條件民眾，及早完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署今（7）日公布國內歷年首例猴痘(Mpox)死亡個案，為本國籍30多歲男性，未曾接種過Mpox疫苗，8月出現相關症狀，直至9月11日才就醫後經通報確診Mpox，就醫時身體免疫狀況極差，身體有大範圍皮膚膿瘍及壞疽，並合併口腔念珠菌感染等伺機性感染症狀，後續亦檢驗確診感染愛滋。

經醫院持續提供個案Mpox及HIV抗病毒藥物治療及多次手術清創等處置，但個案經治療後免疫狀況仍低下，伺機性感染嚴重，於10月22日因病況惡化，11月1日不幸死亡。

國內首例猴痘死亡 30多歲男染愛滋、未接種疫苗 因延誤就醫而死亡

疾管署說明，此個案主因延遲就醫導致無法及時診治而死亡，呼籲有性行為者至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等)，每3至6個月篩檢1次，以及早發現及早治療，維持免疫狀況。

目前全國有82家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務，篩檢全程以匿名方式進行，並由專人提供衛教諮詢及篩檢；民眾亦可購買愛滋自我篩檢試劑，於家中或適宜的場所進行篩檢。相關資訊可前往疾管署–愛滋快速自我篩檢專區查詢。

疾管署也呼籲符合猴痘疫苗接種條件民眾，及早完成2劑疫苗之接種，以達9成保護力及避免重症發生。目前全國共155家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

國內首例猴痘死亡 30多歲男染愛滋、未接種疫苗 因延誤就醫而死亡

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