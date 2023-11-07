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台北五星飯店雙11優惠！焗烤龍蝦雙人餐只要1111元　泰式狂歡組下殺45折

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/07 15:15
喜來登「焗烤龍蝦套餐」雙人餐雙11優惠。（圖／飯店提供）

喜來登「焗烤龍蝦套餐」雙人餐雙11優惠。（圖／飯店提供）

雙11盛事即將登場，台北喜來登今（7）日起至11月12日推出「人氣美食外帶全品項1,111元」，自取日期自明日起至11月13日，請於取貨日前一天完成訂購與付款，The Deli焗烤龍蝦套餐請於取餐前3日完成預付。

「雙11泰狂歡組」SUKHOTHAI餐廳招牌超厚月亮蝦餅、炭烤松阪豬、濃醇紅咖哩雞；肉食族最愛「噶瑪蘭豚獨享餐」肉汁濃郁的安東廳帶骨噶瑪蘭豬，搭配鮮蝦凱撒沙拉、培根馬鈴薯麵疙瘩等；「焗烤龍蝦套餐」香濃拉絲的焗烤整尾龍蝦，搭配皮脆肉嫩的松露烤雞腿與燻鮭魚凱薩沙拉，海陸豪享受；「日式烤魚雙拼獨享餐」桃山道地的鰈魚味噌燒與甘鯛柚庵燒，搭配日式蒸蛋、味噌湯、季節時蔬等；「雙11義起饗」比薩屋人氣組合酥炸伊比利豬菠菜比薩餃，搭配鮮蝦櫛瓜番茄起司比薩；以及「經典臘味熱炒組」精選辰園燒味雙拼，搭配XO醬炒蘿蔔糕，外帶美食全品項只要1,111元、折扣後平均最低45折起。

此外限量推出「請客樓雙11四人餐」，集合功夫四小菜醋溜雨來菇、黑松露素鵝、悄悄話等，搭配滋補香濃的砂鍋四臣湯、乾燒蝦球、蛤蠣絲瓜排與主廚推薦炒飯，優惠價4,500元，現省1,760元。台北喜來登2023年雙11人氣美食外帶優惠即日起至11月12日於官網線上購物平台開賣，11月8日至13日開放提領。

預約請撥打專線02 2321 1818或至飯店官網線上訂購
喜來登
美食
五星飯店
雙11

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