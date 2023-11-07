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柯文哲：藍白合只差總統選舉、心平氣和沒期限　謝國樑：若民進黨再執政、侯柯會後悔

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/07 15:06
圖/侯友宜臉書

圖/侯友宜臉書

藍營15名縣市長日前連署支持黨中央提出的「藍白合」總統整合方案，基隆市長謝國樑今天(7日) 敦請侯友宜和柯文哲再談一談，若無法政黨輪替，民進黨再度執政，2人內心深處一定會後悔。

柯文哲：藍白合只差總統選舉、心平氣和沒期限　謝國樑：若民進黨再執政、侯柯會後悔

民眾黨總統參選人柯文哲（圖）7日上午在全國競選總部舉行「因應少子女化對策」記者會，提出多項政見。中央社

謝國樑上午出席發票兌換月曆記者會後，接受媒體聯訪表示，要盡全力促成國民黨和民眾黨合作，在最後關頭，他要敦請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲再努力談一談。

謝國樑表示，如果因一時的堅持，看起來好像守住立場，或選民一時的情緒，但最後結果無法政黨輪替，讓民進黨再度執政，「我想這2位總統參選人在內心深處一定會後悔」，剩下最後一點時間，他要懇切拜託侯友宜和柯文哲，一定要為了台灣，放開自身的立場，想辦法促成合作。

柯文哲：藍白合只差總統選舉、心平氣和沒期限　謝國樑：若民進黨再執政、侯柯會後悔

藍營15名縣市長日前連署支持黨中央提出的「藍白合」總統整合方案，基隆市長謝國樑（左）7日接受媒體聯訪表示，要盡全力促成國民黨和民眾黨合作，在最後關頭，他要敦請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲再努力談一談。
中央社

包含謝國樑在內，藍營15名縣市長4日發表共同連署，堅定支持黨中央提出的方案。他們呼籲不論是日本模式，還是德國模式，只要國民黨比贏，就侯柯配；民眾黨比贏，就柯侯配，侯柯綁在一起，一起完成政黨輪替。

根據中央社4日報導，連署指出，朱立倫提出藍白合的新方案中，侯柯配或柯侯配的對比式民調佔50%，另外50%有2種方案，一個是參照日本自民黨總裁選舉、民調加入立委小雞（參選人）無記名投票的方式，一個是參照德國國會選舉採用的聯立制計算政黨支持比例，「兩個方案都是參考民主先進國家，也有學理依據，同時也可以減少民眾黨所主張全民調的方式會有嚴重偏差的問題」。

藍營縣市長強調，大選組隊方式應該要儘快定案，「已經全面啟動就戰鬥位置，大家會堅定地走自己的路。希望在下架民進黨的選戰中，柯主席有決定時，隨時加入我們一起同行」。

參與連署的15名藍營縣市首長中，除國民黨總統參選人也是新北市長侯友宜外，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴以及連江縣長王忠銘。

藍白政黨協商陷入僵局，外界關注是否有期限。民眾黨總統參選人柯文哲今(7日) 受訪表示，雖然外界覺得「卡卡的」，但他認為還是有進展，現在只差總統選舉。他表示，「如果心平氣和、順其自然，就是沒有期限」。

柯文哲: 如果心平氣和、順其自然

(藍白合) 就沒有期限

柯文哲今天在競選總部舉行「 因應少子女化對策」記者會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，藍白合目前是否已經破局。柯文哲表示，他已在很多場合說明藍白合，目前外界覺得「卡卡的」，但他覺得還是有進展，包含政策綱領、總統立委選舉、立法院正副院長選舉、組閣等議題，合作範圍很廣，有共識的部分很多，只差總統選舉。

柯文哲表示，總統選舉只是在爭執怎麼選會比較好選，對他而言，若要合作，就是用最強組合去選舉，怎麼會用比較不好選的組合去選，這是他與國民黨的爭執。

媒體追問，藍白合是否有期限。柯文哲表示，現在還是有很多人努力，很多事情順其自然，「如果心平氣和、順其自然，就是沒有期限」。

媒體詢問，傳出柯文哲日前跟前高雄市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達，「沒有侯柯配，就是侯韓配」的組合，是否有此事。柯文哲表示，韓國瑜沒有當面說過有「侯韓配」。

媒體也詢問，未來是否與鴻海創辦人郭台銘合作，甚至由郭台銘推薦副手人選。
柯文哲表示，他怎麼有辦法替郭台銘回答，每個人都是獨立個體，很多事情水到渠成，且需經過溝通協調，不是大家坐下來開始分贓。

國民黨高雄市立委參選人李明璇昨(6日) 表態歡迎柯文哲替她站台，媒體詢問是否會替李明璇站台。

柯文哲表示，年輕朋友平時表現積極，若舉手之勞能幫忙，他很願意幫忙。
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更新時間 : 2023-11-07 21:37 GMT+08:00

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