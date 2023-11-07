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賴清德競總班底網羅黨內外人才 邱義仁、蘇貞昌、林佳龍、姚立明皆入列

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/07 11:31
賴清德公布競總核心成員名單（圖／截自賴清德臉書記者會直播）

賴清德公布競總核心成員名單（圖／截自賴清德臉書記者會直播）

民進黨總統參選人賴清德今（7）日公布2024總統競選總部組織架構，由前總統府秘書長邱義仁出任決策委員會召集人、前立委姚立明為主任委員等人擔任核心成員，姚立明稱因了解而與柯文哲「分手」，本次助陣賴是「長長久久」。

賴清德於上午記者會公布競選總部組織架構，所公布的8位核心成員包括決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總協調林佳龍、總督導卓榮泰、總幹事潘孟安、主任委員姚立明以及今日人在屏東未到場的榮譽主任委員蘇貞昌。

賴清德今日身穿競選棒球外套，並授與每個重要幹部一顆致勝球。他在致詞中表示，台灣是從威權的黑暗年代走到民主的幸福之光，這都有賴於前輩跟鄉親共同打拼的結果。民進黨生於長於台灣這塊土地，是為了台灣的生存發展而存在，十幾年來一路突破報禁黨禁、廢除刑法100條、解嚴、推動國會全面改選、總統直選，才有今天民主開放的社會。民進黨感謝人民的信賴，讓民進黨從在野走向執政。

賴清德表示，蔡政府執政以來，在兩岸維持現狀，推動穩健的發展，在國際上也深獲肯定與支持。在外交上推動自由、民主、人權的價值，結交更多的國際社會的好朋友；推動國防自主、向國際社會進行軍事採購，增加台灣國防力量，總體經濟也看到許多成果。他強調，只要繼續團結一致，未來會更好。

賴清德表示，自己的重責大任就是贏得本次選舉，不讓台灣走回頭路。這次競選總部成員他也網羅了黨內外的人才，包括蘇貞昌跟姚立明。

關於網羅新黨前立委、2014年助民眾黨主席柯文哲參選台北市長的姚立明擔任主任委員，賴清德會後受訪表示，他與姚立明互動有一段時間，他相當欽佩姚老師，站在大義立場，不分黨派、只求是非，為國家發展。賴清德強調，姚立明能幫助他打敗柯文哲。

姚立明表示，自己過去跟柯文哲本不相識，與柯文哲是「媒妁之言」而前去競總幫忙，可謂「因誤會而結合，因了解而分手」。本次出馬幫賴清德，「是交往而結合，會長長久久」。

姚立明指出，與賴往來很長時間，他相當信任賴，賴非常正派、從不說謊、有承諾必不翻臉，因此他深信賴定能獲得選民信賴。
賴清德
2024年總統大選
姚立明
蘇貞昌
邱義仁

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更新時間 : 2023-11-07 14:00 GMT+08:00

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