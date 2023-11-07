解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」

1949 年古寧頭戰役，9,000 解放軍部隊登陸金門鏖戰三晝夜，全軍覆沒。將近 75 年過去了，中國整軍經武，今日軍力已不可同日而語，但若真有意發動台海戰爭，兩棲登陸作戰的後勤考驗，恐怕還是會讓習近平有所遲疑，或許先緩緩？

經濟學人指出，去年俄烏戰爭的爆發，將俄國這軍事強權的後勤準備不足血淋淋攤在世人面前。因此，軍事策士不無疑問，若進犯台灣要花上數周、數個月，解放軍究竟有無能力在美國介入之前，將足夠的船艦、軍機、燃料、食物、彈藥、醫療服務等各項關鍵支援，確實送至前線？

若聽到以下數字，可能會大吃一驚。一份解放軍研析指，台海戰爭必須動員 3,000 列軍事列車、100 萬車輛、2,100 架軍機、8,000 多艘船艦，方足以運輸所需的軍隊、設備與物資。

解放軍報 2 月指出，未來戰線勢將拉大、拉廣，後勤複雜度將隨之升高，中國現有的後勤運輸能力尚不足以應付現代戰爭。就連習近平與軍方高層，都承認後勤準備有待加強。中央軍事委員會副主席張又俠，就在 2021 年的一場後勤會議中，提到了中國軍方的「缺失與弱點」。

研究解放軍後勤議題的美國、台灣專家均同意，中方確有弱點。就如五角大廈分析員 Joshua Arostegui 與 J.R. Sessions 所點出的，重裝備運輸載具不足、過度仰賴道路與鐵路運輸（容易遭到攻擊）、部署於作戰單位的後勤人員太少等等，都是脆弱環節。

前美國國防情報局中國專家 Lonnie Henley 表示，中共空軍可能無法撐持空中作戰達兩週，懷疑解放軍有無足夠的維修能力、備用引擎，以及訓練有素的戰機飛行員。畢竟，中國軍演通常不過 5 天 200 次任務，但美國的空軍演練，卻高達每天 1,000 至 1,500 趟任務，長達數週之久。

中共不是沒採取行動。習近平已將戰區規劃為五區，設立了中央軍委聯勤保障部隊（Joint Logistics Support Force，JLSF），並納入民間資源，幾大運輸公司如順豐速運（sf Express）、京東物流（JD Logistics）都已與解放軍簽約，提供倉儲管理、運輸服務。

這支軍民合作系統的首場大考驗，出現在 COVID 武漢大封城時期。2020 年 1 月，武漢 1,100 萬人口驟然被封鎖，陷入混亂，但接下來兩個月，中央軍委聯勤保障部隊確實能有效地將物資、醫療人員、食物、防護裝備送入疫區。不過，若是戰爭時期，工作將更形複雜，指揮中心、輸送鏈遭到攻擊，前線各單位爭奪後勤支援，民間企業也得在戰火中掙扎營運，比疫情情況要難的多。

再來，台灣可能也不是唯一戰線。中國與印度邊界爭議從未消解，多次爆發衝突。解放軍軍事科學院研究員趙小卓曾表示，「我們最大的挑戰來自於靈活應變能力。對台作戰行動不能與西藏高原相比。」

此外，中國目前在海外僅有東非吉布地（Djibouti）一座軍事基地。中資企業在外國港口的營運事業，雖有助中共軍艦泊港，中方也積極欲於非洲、中東、太平洋擴大海軍基地部署，但就目前而言，尚未打造足夠規模的海外軍事基地網。

平心而論，中國是區域軍事強權，這點並無疑義。然而，經濟學人強調，儘管中國建軍在多方面都取得了長足進展，但從整體軍隊、設備、經驗、指揮架構、及後勤等方面來評量，要想自信滿滿奪下台灣，不夠，還不夠。