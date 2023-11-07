Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/07 10:50
2023年5月4日，中國北京戲院放映戰機電影《長空之王》。（圖／路透社Yomiuri Shimbun ）

2023年5月4日，中國北京戲院放映戰機電影《長空之王》。（圖／路透社Yomiuri Shimbun ）

1949 年古寧頭戰役，9,000 解放軍部隊登陸金門鏖戰三晝夜，全軍覆沒。將近 75 年過去了，中國整軍經武，今日軍力已不可同日而語，但若真有意發動台海戰爭，兩棲登陸作戰的後勤考驗，恐怕還是會讓習近平有所遲疑，或許先緩緩？

經濟學人指出，去年俄烏戰爭的爆發，將俄國這軍事強權的後勤準備不足血淋淋攤在世人面前。因此，軍事策士不無疑問，若進犯台灣要花上數周、數個月，解放軍究竟有無能力在美國介入之前，將足夠的船艦、軍機、燃料、食物、彈藥、醫療服務等各項關鍵支援，確實送至前線？

若聽到以下數字，可能會大吃一驚。一份解放軍研析指，台海戰爭必須動員 3,000 列軍事列車、100 萬車輛、2,100 架軍機、8,000 多艘船艦，方足以運輸所需的軍隊、設備與物資。

解放軍報 2 月指出，未來戰線勢將拉大、拉廣，後勤複雜度將隨之升高，中國現有的後勤運輸能力尚不足以應付現代戰爭。就連習近平與軍方高層，都承認後勤準備有待加強。中央軍事委員會副主席張又俠，就在 2021 年的一場後勤會議中，提到了中國軍方的「缺失與弱點」。

研究解放軍後勤議題的美國、台灣專家均同意，中方確有弱點。就如五角大廈分析員 Joshua Arostegui 與 J.R. Sessions 所點出的，重裝備運輸載具不足、過度仰賴道路與鐵路運輸（容易遭到攻擊）、部署於作戰單位的後勤人員太少等等，都是脆弱環節。

前美國國防情報局中國專家 Lonnie Henley 表示，中共空軍可能無法撐持空中作戰達兩週，懷疑解放軍有無足夠的維修能力、備用引擎，以及訓練有素的戰機飛行員。畢竟，中國軍演通常不過 5 天 200 次任務，但美國的空軍演練，卻高達每天 1,000 至 1,500 趟任務，長達數週之久。

中共不是沒採取行動。習近平已將戰區規劃為五區，設立了中央軍委聯勤保障部隊（Joint Logistics Support Force，JLSF），並納入民間資源，幾大運輸公司如順豐速運（sf Express）、京東物流（JD Logistics）都已與解放軍簽約，提供倉儲管理、運輸服務。

這支軍民合作系統的首場大考驗，出現在 COVID 武漢大封城時期。2020 年 1 月，武漢 1,100 萬人口驟然被封鎖，陷入混亂，但接下來兩個月，中央軍委聯勤保障部隊確實能有效地將物資、醫療人員、食物、防護裝備送入疫區。不過，若是戰爭時期，工作將更形複雜，指揮中心、輸送鏈遭到攻擊，前線各單位爭奪後勤支援，民間企業也得在戰火中掙扎營運，比疫情情況要難的多。

再來，台灣可能也不是唯一戰線。中國與印度邊界爭議從未消解，多次爆發衝突。解放軍軍事科學院研究員趙小卓曾表示，「我們最大的挑戰來自於靈活應變能力。對台作戰行動不能與西藏高原相比。」

此外，中國目前在海外僅有東非吉布地（Djibouti）一座軍事基地。中資企業在外國港口的營運事業，雖有助中共軍艦泊港，中方也積極欲於非洲、中東、太平洋擴大海軍基地部署，但就目前而言，尚未打造足夠規模的海外軍事基地網。

平心而論，中國是區域軍事強權，這點並無疑義。然而，經濟學人強調，儘管中國建軍在多方面都取得了長足進展，但從整體軍隊、設備、經驗、指揮架構、及後勤等方面來評量，要想自信滿滿奪下台灣，不夠，還不夠。
中國
解放軍
台灣
兩岸
台海
戰爭
後勤
中共
衝突
俄烏
COVID
對台作戰
習近平
中央軍委

相關新聞

哈瑪斯高層：中俄都已會見領導階層、北韓可能有朝一日一起襲美
哈瑪斯高層：中俄都已會見領導階層、北韓可能有朝一日一起襲美
2023/11/06 18:35
國安法變本加厲 香港預告基本法23條專打間諜 域外適用
國安法變本加厲 香港預告基本法23條專打間諜 域外適用
2023/11/06 17:22
以色列秘密提議埃及收容加薩難民　英、美等國皆反對
以色列秘密提議埃及收容加薩難民　英、美等國皆反對
2023/11/06 16:23
遭批淪為美國打壓工具 民調公司蓋洛普撤出中國
遭批淪為美國打壓工具 民調公司蓋洛普撤出中國
2023/11/06 16:17
以色列稱人質全獲釋才停火 巴勒斯坦逾9770死、聯合國雇員79死
以色列稱人質全獲釋才停火 巴勒斯坦逾9770死、聯合國雇員79死
2023/11/06 10:14

更新時間 : 2023-11-07 14:00 GMT+08:00

最受歡迎

遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
【更新】台灣太平山區載桃園環保志工遊覽車 疑剎車失靈翻覆 1死39傷
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
旅南韓頻被拒絕入境　泰國人氣炸發起抵制　遭拒原因為何？
〈時評〉台灣離岸風電兆元產業 辛苦耕耘十年「轉大人」
〈時評〉台灣離岸風電兆元產業 辛苦耕耘十年「轉大人」
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
好優雅！台灣「最美主持人」白嘉莉親曝逆齡關鍵　畫展新光三越開幕週末有彩蛋
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？