暴風雪襲擊中國東北 黑龍江某健身俱樂部坍塌3死1傷

綜合央視、新華網報導，自5日晚間起，寒流持續發威，東北大部正經歷今冬以來範圍最廣、強度最強、風力最大的一輪雨雪天氣過程，中央氣象台持續發布暴雪、寒流和大風三大預警。

截至6日早晨，不少地方出現了暴雪或大暴雪，內蒙古通遼等地已經出現暴風雪。受首波寒流影響，東北部強降雪進入最強時段，局部降雪量超過30毫米，部分地區最大積雪深度超過10公分。

強風雪導致東北地區部分航班取消、列車延誤。長春站客運車間副主任蓋偉東說，降雪導致部分列車晚點、停運，長春站已啟動一級應急響應，增開售票窗口，力求在最短時間內為旅客免費辦理退票等業務。

在黑龍江省哈爾濱市中山路、珠江路等路段，有大型機械與清冰雪作業人員配合作業，加速清冰雪。 環衛工人劉樹表示，「為了將降雪對交通的影響降至最低，環衛工人們已連續奮戰8小時。

根據統計，截至6日7時，哈爾濱市共出動清冰雪作業人員2.4萬餘人次，清冰雪機械設備2700餘台。受路面結冰影響，黑龍江哈同、哈牡、鶴大等27條高速公路全線封閉，吉黑、北漠等多條高速公路限速通行。部分學校宣布停課，哈爾濱的「太平國際機場」也有超過400個航班取消。

此外，路透社報導，6日晚間黑龍江省一間健身俱樂部發生坍塌事件，造成3人死亡、1人受傷。

黑龍江省縣政府官員今日表示，這棟健身俱樂部位在東部樺南縣岳城，昨晚倒塌時，健身房內共有7人，包含兒童，目前救援行動已經結束。

當地媒體表示，坍塌事件發生在晚上7點20分左右，當時有3人被困在裡面。官方表示，事故原因正在調查中，但目前無法確認坍塌事件是否與強降雪有關，至於健身房負責人已被警方拘留。

自5日起，中央氣象台陸續發布暴雪橙色預警和寒流、強風、強烈對流藍色預警，預測未來幾天暴風雪將持續侵襲多個城市。氣象專家表示，今（7）起日至8日將有另一波冷空氣，且未來10天，黑龍江、吉林等地氣溫將較往年同期偏低5度以上。