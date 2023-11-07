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路透：Meta禁止政治廣告主使用生成式AI廣告工具

Meta限制政治廣告的決定為迄今業內最重要的AI相關政策之一。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/07 10:35
生成式AI廣告工具相關規範仍待全球當局與各大平台制定規範。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

生成式AI廣告工具相關規範仍待全球當局與各大平台制定規範。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

Fackbook母公司Meta發言人6日表示，該公司禁止政治廣告客戶使用新推出的生成式AI廣告創造功能，防止被用於選舉宣傳。立法者也警告，這些工具可能會加速選舉假消息的傳播。

路透社報導，Meta尚未正式在廣告規範中公開此一決定，目前該公司禁止發布已被事實查核揭穿的錯誤內容，但似乎沒有專門針對AI的規定。

Meta今年10月首次為廣告主推出生成式 AI 廣告創造功能，包括背景生成、圖像擴展以及更改廣告文案。

自去年OpenAI首度發布ChatGPT引發AI熱潮，各大平台爭先恐後推出相關產品，然而目前為止，這些領航者並未公開就所推出的產品提出設置安全防護欄的計畫。這也使得Meta限制政治廣告的決定成為迄今業內最重要的AI相關政策之一。

Google上週甫宣布推出類似客製化影像生成AI廣告工具，其發言人向路透社表示，該公司計畫透過禁止「政治關鍵詞」被作為提示的方式，將政治排除在產品之外。

Google還計畫在11月中旬更新政策，要求與選舉相關的廣告若包含「不實際地描繪真實或看起逼真的人物或事件的合成內容」，必須披露信息。

Snapchat、TikTok都禁止政治廣告，X平台則還未推出任何生成式AI廣告工具。
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